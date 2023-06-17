國際專業催眠療癒師聯合總會正式成立

集結亞洲區資深催眠師共同組成的國際專業催眠療癒師聯合總會International Association of Healing Hypnotists，(簡稱IAHH)今日在全國最大身心靈市集，舉辦盛大成立大會。首創與台北市身心靈工會提供異業結盟平台、進行專業催眠師系統性技能培訓與核發證照業務。

IAHH成立宗旨為建立與促進合格身心靈助人工作者之互動交流、協助身心靈助人工作者提升專業技能、推動合格技能，參與公益活動，協助弱勢團體等服務。IAHH成立首日，即由總會代表，台北身心靈諮詢規劃從業人員職業工會及國際紫微學會理事長楊欽堯、國際專業催眠療癒師聯合總會理事長 呂南暉（大K老師）、全方位能量療癒創辦人陸文斌、社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會創會榮譽理事長趙子妍、心晴身心靈學苑創辦人陳惠娟、台中身心靈諮詢規劃從業人員職業工會發起人黃佳慧、IAHH專業催眠講師群任介卿、陶榮榕、林誌詮、黃雅玲等人，應邀出席由台北市身心靈工會主辦。

在台北四四南村舉行的台灣最大公益身心靈市集，偕同合作平台盟友華人最大命理教學機構「國際紫微學會」及台北身心靈職業工會，廣邀身心靈業界同好，共同串起完整的系統連結，藉由公眾活動讓社會民眾免費親身參與體驗，期能更了解身心靈療癒領域，找到適合自己安頓身心及尋得內在寧靜的工具。

未來IAHH將積極整合催眠領域業內資源，提供異業結盟平台、專業技能培訓、催眠師有系統培訓與證照核發、國內外資源整合、學術研討計畫等，讓從事催眠療癒事業的同好們，得有更明確、更具體的實務學習、事業發展及交流體系，改變現今學而不用、不知如何規劃執業發展的困境，使擁有專業技能之催眠師及身心靈工作者，有更多機會在其專業領域拓展、紮根、發光！