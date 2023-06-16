台達獲頒台北市環保局室內空氣品質金級場所認證

導入自身健康建築解決方案

台達台北總部的陽光國際會議廳及展示中心6月16日榮獲台北市環保局「室內空氣品質金級場所認證」，由局長吳盛忠親自前往台達授證。此認證必須通過室內二氧化碳及細菌濃度的空氣品質檢測，台達於總部導入其自身產品U+紫外線抑菌器、UNOnext室內空氣品質偵測器及全熱交換器，長期在低能耗的前提下維護室內空氣品質，經檢測能達到二氧化碳濃度低於800ppm、細菌濃度值低於500CFU/m³的水準，獲台北市環保局室內空氣品質認證場所最高的金級認證。

台北市環保局局長吳盛忠表示，隨著後疫情時代室內口罩令解禁，改善室內空品以降低室內疾病傳播機率、保障民眾健康的「主動防疫」新思維已成為主流趨勢。台達長期關注健康建築議題，自主積極改善室內空氣品質，成為率先成獲得認證的辦公場所之一，非常令人佩服，也希望這個認證能鼓勵更多公、私立場所採取「主動式」的防疫策略，讓民眾安心進入場所，保護呼吸健康。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興強調，隨著COVID疫情及各類空氣飛沬傳染疫病的起伏不定，建築如何提供給人安全健康的環境將持續是重要的議題。台達近幾年積極發展健康建築解決方案，不僅是國際WELL建築研究院（IWBI）的國際健康建築協會的拱心石級會員，也積極開發包括室內空氣品質、健康照明、抑菌器等相關解決方案。很高興獲得台北市環保局「室內空氣品質金級場所認證」，希望在政府推動下健康建築概念能更被大家重視。

為了守護員工的健康，台達總部處處都可以看到自身的健康建築解決方案，在2022年疫情期間也獲得了《WELL健康-安全評價》認證。辦公室各區域中都設有多合一的UNOnext室內空氣品質偵測器，能夠在偵測到空氣品質不佳時自動啟動全熱交換器（ERV）過濾並引進新鮮空氣，在低能耗的同時保持良好的室內空氣品質。而針對容易污染的區域如茶水間、洗手間，以及密閉人多的電梯、展示區，皆裝設了U+抑菌器，其採用的222nm波長紫外線不會穿透人體的角質層，可與人共存，國外實驗證明照射一小時可以達到等同33-66次空間換氣的抑菌效果（註），能有效降低室內細菌濃度。

台達U+抑菌器系列產品作為高效便利的環境維護措施，已被包含台北榮總的多家大型醫院及診所以及多個餐廳、商辦、生產線、電動巴士採用。台達也與醫療界合作定期舉辦「抑菌光應用分享會」，本次分享會也邀請到馬偕醫學院以及花蓮慈濟醫院的學者專家，針對222nm波長紫外線在公共空間消毒、控制塵蟎、疥蟲等公共衞生領域的研究進行分享，同場主題也包括222nm波長紫外線在寵物手術、傳染管控等等領域的應用。