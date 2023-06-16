不只是大聲點就好 聽力損失影響生活品質

聽寶助聽中心聽力師強調， 聽力損失讓人感到疲累，影響注意力和記憶力

聽力損失不僅僅影響個體和親友之間的溝通，更可能對我們的生活品質產生深遠的影響。聽寶助聽中心的專業聽力師提醒我們，絕對不要低估聽力損失的影響。研究證據指出，聽力損失的開始意味著我們聽到的聲音和重要對話內容減少，因此需要投入更多的精力來聆聽和理解他人所說的話語。在長時間花費精力的情況下，可能導致精神疲勞，進而影響注意力和記憶力的表現。

聽力師強調，聽力損失不僅可能讓人感到疲累，進一步影響注意力和記憶力，更可能直接影響人們參與話題的意願和能力，從而影響親友之間的互動。長期下來，若無法融入對話，可能會開始抗拒參加親友聚會，甚至可能導致情緒低落。

需要注意的是，聽力也和我們的平衡感密切相關。許多研究發現，未處理的聽力損失會增加跌倒的風險。此外，越來越多的國外研究指出，聽力損失的加重可能提高失智症的風險。

聽寶助聽中心提供自我聽力檢測的小技巧，如果發現有超過四個以上的徵兆，就代表可能開始出現聽力變化。圖／業者提供

具體而言，輕度聽力損失者相較於聽力在標準範圍的人，其罹患失智症的風險增加了兩倍。而對於中度或重度聽力損失者而言，這個風險更是分別提高至三倍和五倍。這些結果明確指出，當聽力損失開始發生，我們絕對不能認為”聽不清楚，只要講話大聲一點就好”，它所帶來的影響遠超出我們的想像。

若有聽力狀況，要及早尋求聽寶助聽中心的協助，將是聽力改善的開始。聽寶提供了一些自我聽力檢測的小技巧，如果您發現自己有超過四個以上的徵兆，代表您的聽力可能開始出現變化。聽力損失的影響遠超出我們的想像，它影響著溝通、注意力、記憶力、身體平衡，並提高失智症的風險。因此，我們必須提高對聽力損失議題的認識，在日常生活中，也應該注重聽力保健並定期接受聽力檢查。

如果您發現自己開始出現聽力方面的問題，請務必及早尋求聽寶助聽中心的專業協助，這將是改善您聽力狀況的重要一步。聽寶助聽中心專業的團隊將能夠提供適切的解決方案，並引領您進入聽力改善的旅程。

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