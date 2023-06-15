別讓自己成為機上地雷 攜帶正壓呼吸器旅行的三要

正壓呼吸器亦稱陽壓呼吸器，是一種非侵入式的治療睡眠呼吸暫停方式，可提供持續性的氣流維持呼吸道暢通，在醫學界被視為阻塞型睡眠呼吸中止症的黃金治療選項，因此廣為患者使用。

隨新冠疫情逐漸流感化邊境解封，報復性出國旅遊人數大增，搭乘深夜起飛紅眼航班或是中、長程航班的旅客，在機上都需要睡眠。為了不讓打呼成為同機旅客的「地雷」，造成鄰座困擾，全球超過300萬用戶的呼吸器大廠Resmed建議用戶將正壓呼吸器隨身攜帶至機上使用，並事先與醫生和在地醫療設備供應商討論，確保瞭解如何準備設備，以及如何於旅途中以及到達目的地時正確地使用。

開心出遊之前，科林睡得美資深睡眠技師洪曉菁也提醒用戶，除了與事前諮商之外，仍需注意以下三項要點：

建議至少兩週前先去電您所搭乘的航空公司，詢問安檢及機上使用的相關規定。也許會提供您一份醫療表格，由您的醫師協助填寫。 確認飛機使用的電源線的類型。如有需要在飛機上使用的話，請地勤人員安排您坐在靠近電源附近的機位。 您可能需要具備獲准攜帶正壓呼吸器旅行的文件，可依照需求下載符合FAA規定的文件。並向您呼吸器設備服務廠商或原廠索取國外旅行合規信以及近一個月的使用報告，以佐證目前的呼吸器是供您本人使用的。

專家建議用戶將正壓呼吸器隨身攜帶上飛機使用，除了避免鼾聲影響同機旅客休息，也可防範因託運不慎造成的機器損壞。但一般航空公司通常手提行李有7至10公斤的限制，因此許多經常搭機的商務人士也會選用重量不到家用呼吸器一半的旅行專用的呼吸器，避免行李超重。

以專為阻塞型睡眠呼吸中止設計的攜帶式正壓呼吸器Airmini來說，加上所有的配件也只有0.73公斤。除了重量輕、體積小，還支援藍牙與智慧型裝置連接，可從手機或ipad調整機器舒適度設定，即使出差旅行也可以”帶著就走”隨時隨地享受一夜好眠。