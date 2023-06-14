萬安生命公司聯手長照醫學會慰勞急診醫療人員

在端午節前夕，社會企業主萬安生命公司及帝葟國際公益平台攜手台灣長照醫學會，一起到馬偕紀念醫院，攜帶當季的水果來慰勞雖是後疫時期，但仍然要肩負醫療”高乘載”的醫護人員。

萬安生命公司及帝葟國際公益平台捐贈當季的水果慰勞醫護人員。圖／業者提供

發起人萬安公司創辦人吳珅篁董事長表示，這三年來，台灣的各級醫療院的醫護人員，在疫情最嚴峻時，都兢兢業業的犧牲小我，戮力守護國人的健康，因此讓染疫的死亡人數，比臨近的國家少很多。

而各面的恢復卻比人家快許多。今天雖然過了疫情高峰期，然而每天仍然有很高比率的確診案例，以致各大醫院的急診室都人滿為患。前一陣子有一些急診醫護人員居然被少數不明事理的個案用暴力來加害。為了用實際行動來支持醫護人員，特別在端午佳節前夕致贈當季水果給勞心勞力的急診醫護人員。

馬偕紀念醫院急診室簡定國主任也表示，身居第一線的醫護人員，不但在體力上要經得起耐操的的本能。在情緒管理面也要有”超人”的抗壓力，才能完成緊急醫療的使命，也非常感謝萬安命公司能帶頭關心急診醫療人員的辛勞，相信良好的醫病關係是達成高水準醫療品質的必備條件。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩（中）表示，此次慰勞活動，不僅關懷醫護人員；也同時兼顧區域經濟的發展，特別選用南部山胞的當季水果。圖／業者提供

也共同參與了此次的慰勞活動。理事長劉伯恩表示，台灣無論是在醫療、區域經濟的發展及生活水平各方面，都存在非常明顯的城鄉之差距，因此本次的慰勞活動中，特別選用台灣尾山地的排灣族部落所生產的水果，讓他們辛苦種植的農產品，能夠產銷到北部的區域來販售。

劉伯恩呼籲，希望更多的企業家及社會大眾都能成為施比受更有福的人，一起來關心為國人健康辛苦付出的基層醫護人員，以及在偏遠地區的弱勢團體，讓台灣成為一個處處有溫馨的康樂社會。