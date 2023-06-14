榮獲新味食潮獎殊榮 來自臺灣梅山的優質好油

由經濟部工業局主辦，財團法人食品工業發展研究所承辦的FUN FOOD TAIWAN 2023「新味食潮」評選活動頒獎典禮，已於6/14（三）下午在臺北南港展覽館的國際食品展舉行。新味食潮旨在創造及提升臺灣新價值，強調潔淨高值、設計體驗、便利永續等三大食品新價值方向，振興及提升產業向上發展，同力打造臺灣食品優質、愉悅、美味的新風潮。

嘉義縣梅山茶油生產合作社吳宸宇經理表示，今年合作社生產的「CO’DAY-好日籽臺灣苦茶籽油」，非常榮幸獲得「新味食潮特別獎-潔淨高值」的殊榮。該獎項主要肯定產品能夠回應消費者對食品安心健康的重視及資訊透明等要求，針對非必要成分進行檢討、去除及製程強化，增益產品潔淨安心價值。這也肯定了合作社在產品製造上的嚴謹與用心。

理事主席凃淑靜(右起)、經濟部工業局局長連錦漳、吳宸宇經理。圖/梅山茶油生產合作社提供

CO’DAY好日籽是梅山茶油生產合作社推出的自有品牌。吳經理表示，梅山茶油生產合作社的主席凃淑靜理事主席，立志將臺灣苦茶油推向國際，因此創立了這個品牌。CO’DAY是臺語苦茶的音譯，我們以自豪地向國際宣揚臺語文化，因為品牌的苦茶油（臺語）來自於這片寶地臺灣。為了推廣品牌知名度，於是在2010年成立了長壽田國際貿易有限公司，不斷努力推動，期望讓大家都能享用這來自臺灣的優質好油，並成為臺灣苦茶油的領導品牌。

吳經理提到，CO’DAY好日籽臺灣苦茶籽油的產品原料來自梅山茶油生產合作社轉投資的梅山育苗場，特別選育出的特殊品種。育苗場提供給各地區農友種植生產，因產量有限，每年僅限量2000瓶，十分珍貴。這款油品風味香氣濃郁，入喉滑順而不苦，帶有淡淡的海鹽榛果風味，非常適合用來生飲保養，同時也非常適合煎、煮、炒、炸、涼拌等不同料理方式。

CO’DAY-好日籽臺灣苦茶籽油」，榮獲「新味食潮特別獎-潔淨高值」。圖/梅山茶油生產合作社提供

梅山茶油生產合作社原為製油廠，擁有70年以上製油經驗，早期以生產桐油、黃豆油、花生油、麻油、苦茶油為主，後來因進口油品衝擊到臺灣市場，造成本土產量銳減，因此逐漸轉型生產食用油。採用餅式榨油法製造，這是一種非常古老的榨油工藝，使用壓榨機將油茶種子榨成餅狀，然後再進行油脂的提取。這種方法不需要使用任何化學溶劑或高溫加熱，完全依靠機械力量來榨取油脂，確保了梅山茶油的純度和天然性，讓大家都能嚐到最原始自然的茶油風味。