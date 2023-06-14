微創植牙先鋒 為民眾打造頭等艙就診體驗

國健署統計，國內65歲以上老年人，牙齒數有24顆者僅約42%，全口無牙人口近26%，隨著高齡化社會的趨勢，近年來人工植牙人數逐漸上升，據統計目前在台灣每年約有40萬人接受植牙，植牙服務市場每年創造台幣876億產值。

為了滿足民眾對於微創植牙服務的需求，早在三十年前，新禾牙醫院長陳孟傑專注微創植牙和三個月全口重建的醫療項目，可以說是台灣微創植牙的先鋒。陳孟傑表示，現今電腦科技與材料、器材的進步，以及人口結構、生活型態的改變，使得微創植牙服務相比三十年前可以說是現代人普遍會做的醫療行為之一，但也因此醫療糾紛層出不窮，電腦科技的進步和醫療器材的更新，讓植牙這項微創手術變得更加安全和精確，不過要做好一顆牙，除了依靠科技和器材，牙醫師的經驗和技術更是至關重要，要注意植牙的位置、方向、厚度、硬度等多個因素，還要避免危險區域，在植牙的過程中，電腦只是輔助工具，醫師的手感和經驗至關重要，才能確保植牙的順利和成功。

新禾牙醫配備一級人體工學客製化真皮沙發診療椅。圖/新禾牙醫提供

新禾牙醫為每一位顧客提供最高標準的醫療環境和診療服務，診所的整體環境以禪意風尚設計，細節處彰顯出非凡的品味，並採用德國西門子、Kavo等頂尖牙科設備和日本頂級治療機台，搭配一級人體工學客製化真皮沙發診療椅，大大提高了治療的準確度和顧客的舒適度。診所位於仁愛路林蔭大道帝寶旁，採全預約制，設有多間人性化獨立隔音隱私診療空間，讓顧客可以享受舒適和放鬆的治療體驗。