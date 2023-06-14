日本千葉縣觀光物產協會海外營業部門回訪民生醫院

日本公益社團法人千葉縣觀光物產協會海外營業部門官員訪問團一行，於13日拜訪高雄市立民生醫院，民生醫院院方高規格接待以回應該院訪日期間諸多協助，雙方並就營運與養護政策熱絡交流，見證台日優良互動與友好情誼。

民生醫院院長顏家祺(左)與千葉縣觀光物產協會海外事業推廣課長飯田好典(右)互贈精美禮物。圖／民生醫院提供

高雄市立民生醫院是一所歷史悠久的深根社區的地區型醫院，設立至今已超過百年，雖是一家社區型地區醫院，但實際服務層面已超過區域醫院層級。長期扮演高雄市「社區醫院」的重要角色，堅持做好守護社區健康的好厝邊，也是目前高雄市公辦公營的市立醫院。為了勝任社區健康守護者角色，追求更高品質的照護服務，守護高雄市民的健康，旗下還有附設護理之家、飛象家園及社區臨場服務，發揮公共衛生角色及功能，善盡公立醫院之社會責任。



身為公立醫院的民生醫院，為借鏡日本在長照服務的經驗，乃分別於2022年11月及2023年3月由顏家祺院長帶領團隊前往日本東京參訪日本長照相關機構，希望藉由日本長期照護機構之照護經驗，與我方照護體系的差異，擷取優劣經驗，作為附設長照機構未來經營改善之參考。參觀內容有住宿型、非住宿型安養機構、社區綜合型醫院（附設長照安養機構）、居家社區、長照機構、政府機關、智慧健康住宅示範中心、照護訓練學校、輔具研發中心等，標竿學習在各階段化發展的資源分配和整合關鍵，以做為台灣發展長照社區照護整合之參考。

在民生醫院訪日期間，有賴日方政府觀光局處居中協調、妥善安排，受到參訪單位熱情款待，且一路隨行，細心引導解說，讓參訪團順利完成任務且收穫滿滿，民生醫院對此深表感謝，因而格外重視本次日本公益社團法人千葉縣觀光物產協會海外營業部門的來訪。