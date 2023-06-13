璟御生技天然草本御金膏 奪世界品質獎銀牌殊榮

台灣生技品牌再度發光！璟御生技天然草本「御金膏」榮獲2023 Monde Selection國際品質標章-世界品質獎「銀牌」殊榮，成功將傳統台灣草本青草膏以創新科技在世界發光，成就另類台灣之光。

國際品質標章是由Monde Selection所頒布的評鑑認證。Monde Selection是1961年成立於比利時的國際品質研究機構，在今年邁向60週年，從成立以來掌握了評估產品品質的獨特方法，每年為了確保獨立的產品品質檢測，會根據個品項類型，精心挑選全球上百位在該領域富含經驗的專業人士組成專家小組，同時也有第三方公正實驗室對產品進行評鑑和測試。

璟御生技天然草本「御金膏」，奪世界品質獎銀牌殊榮。圖/璟御生技提供

璟御生技董事長朱璨詮表示，該公司努力著墨在台灣草本研究上，「御金膏」是該公司旗下品牌最新研發的產品之一。御金膏結合了台灣豐富珍貴的草本植物資源，內含洋甘菊、甘草根、積雪草、迷迭香、黃芩、山茶花葉、虎杖根、台灣山芙蓉、左手香等，經過精心提煉和科學配方，以保證其高效性和安全性。御金膏的應用範圍廣泛，適合各種皮膚類型使用，可滋養和保護肌膚，舒緩肌膚壓力，深獲消費者青睞。

璟御生技成功將傳統台灣草本青草膏以創新科技在世界發光，成就另類台灣之光。圖/璟御生技提供

朱璨詮指出，從事電視購物相關產業已經18年，許多民眾面對酸痛或皮膚相關問題，長時間使用類固醇或西藥止痛產品容易造成肝腎負擔，尤其年長者及幼兒肌膚較為敏感，御金膏是草本天然的保養按摩霜，內含德國專利抗敏癢ClamYang，且不含西藥成分與類固醇，採以高級面霜保養品做基底導入，提供消費者安心健康的保養新思維。

璟御生技總經理孫小喬欣慰說到，璟御生技在所有同仁及研發團隊的努力下，2022年「活力酵素」榮獲世界品質銀銅獎、「璟御黃金膠」榮獲米其林二星最佳風味獎，今年「御金膏」再度獲得世界品質銀牌獎殊榮，這是對璟御生技產品卓越品質的肯定和讚揚。未來，將持續秉持謙卑堅持品質的原則，創造出更多的優良產品，從台灣立足，走向國際舞台。