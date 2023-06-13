宣捷幹細胞16日登興櫃 生醫類股添新「戰將」

宣捷幹細胞(4724)訂於16日將以28元登錄興櫃一般板，生醫類股添新戰將；作為國內少數兼具幹細胞儲存及異體幹細胞新藥研發雙軌發展的生技公司，宣捷團隊已掌握了特定細胞分化技術，鎖定多項特化神經細胞，未來在幹細胞新藥發展上，將致力細胞治療新變革，力求讓台灣的新藥被全球看見。

宣捷幹細胞主要從事臍帶血、臍帶/胎盤幹細胞、成人周邊血及免疫細胞之儲存、擴增及幹細胞新藥開發，是國內少數兼具幹細胞儲存及異體幹細胞新藥研發雙軌發展的生技公司。宣捷指出，積極佈局幹細胞產業鏈，以幹細胞治療的整體方案提供者為使命，完整建立一套幹細胞之採集、分離、培養、分析、檢驗、儲存等技術，也自行研發AI影像技術，建立專屬的CellCloud雲端細胞影像分析平臺，確立細胞均質化之生產管理能力，符合國際製藥標準。

為了達成企業願景，宣捷努力建置完整的細胞操作能力，現在擁有ISO9001、ISO17025、TAF、美國CAP、GTP等多項國際認證，可提供消費者最佳儲存環境，並積極攜手CDMO生物製劑廠，朝新藥開發前進。

13日興櫃前法說會，宣捷總經理吳世揚表示，臍帶間質幹細胞具有開發多適應症新藥的雄厚潛力，宣捷的新藥開發已有相當成果，包括，慢性肺阻塞病(COPD)臨床II期於今年Q3開始收案、老人衰弱症(FS)臨床I/II將於Q4開始收案、早產兒支氣管肺發育不全(BPD)I期臨床試驗進行中；此外，兒童腦性麻痺(CP)、週產期缺氧窒息腦病變(HIE)、及早產兒腦傷(PBI)皆已完成臨床前試驗，將申請正式臨床試驗。

吳世揚進一步指出，細胞治療邁向精準化時代，宣捷已掌握了特定細胞分化技術，目前鎖定多項特化神經細胞，未來在「再生醫療雙法」經立法院三讀通過後，宣捷在幹細胞新藥發展上將相當具有競爭力，絕對是生醫戰將，不僅將對細胞治療帶來新變革，更能讓台灣的新藥被全球看見。