爬過第35號小百岳－火炎山嗎？

6月18日一起來火炎山生態教育館「與山同行」



新竹林區管理處訂於6月18日在火炎山生態教育館舉辦「與山同行」特展-「彩繪階梯」暨「話畫三義」公益畫展開幕儀式，歡迎大、小朋友隨著礫石山徑進入三義火炎山的世界，體會火炎山大峽谷的美景，認識火炎山的住民們，了解登山活動需要的知識，思考登山活動與自然環境之間的相互影響。

臺灣有許多美麗的山系，近年來因新冠疫情影響，民眾轉而規劃國內旅遊行程，爬山漸漸成為全民運動；而位於苗栗最南端的火炎山，於民國 75 年依照文化資產保存法劃設為火炎山自然保留區，完整保留惡地地景與淺山森林，提供淺山動物棲息的所在，也是當地居民登山休憩的場所，在此實現人與自然和諧共處的理想。自2020年以來火炎山成為熱門的登山景點，總是吸引許多人前往拜訪，登上火炎山不僅能看到壯麗的侵蝕溝景觀，也能認識一路上豐富的淺山生態，更能簡單挑戰自己的體能極限!日前火炎山生態教育館前階梯又添上新色彩，穿越豐富里山環境及可愛的石虎、穿山甲之彩繪圖案，進入到生態館裡揭開火炎山神秘面紗及欣賞三義熱情又活潑的油畫班學員，精心繪製火炎山的畫作，藉由繪畫的創作歷程，串聯起三義在地鄉親與火炎山地景保育間的連結。

新竹林管處指出6月18日在火炎山生態教育館，除了大小朋友們可以一起認識火炎山山徑的地景與生態外，還有館外「彩繪階梯」及「苗栗縣三義鄉樂齡學習中心～幸福學院」的火炎山與蝴蝶畫作，等著大家一同鑑賞，當日開幕儀式採自由參與，其中活動有拍照打卡、學習單等活動可換取特展限定小物，還有開幕限定的火炎山絹印提袋DIY活動，邀您和家人朋友過不一樣的周末！更多資訊可逕至「火炎山生態教育館」FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/HuoyanshanEcocenter）或官方網站（http://hoyenshan.org/）查詢，亦可洽電火炎山生態教育館（037）878-851李小姐。

展館資訊:火炎山生態教育館、開館時間：週三~週日 09:00~17:00 (週一/週二 休館)、地址：苗栗縣三義鄉中正路 73 號

電話：037-878851