諭泰生技與默克簽署合作備忘錄共同探索「器官晶片」技術

2019年歐盟共同訂下標準化發展器官晶片的規範，利用歐盟的力量推動發展，以減少實驗動物的使用，2022年美國食藥署也修改法令，新藥不需要經過動物實驗，二項規範帶動全球器官晶片的發展。而諭泰即將推出的新一代藥物測試平台，除有效加速新藥發展，亦符合減少實驗動物使用趨勢，諭泰將趁此加速邁向國際市場的步伐，讓台灣、全球更多患者受惠。

器官晶片公司諭泰生技（Pythia Biotech）於今（9）日宣布，將與橫跨醫療保健、生命科學與電子科技三大領域的科學與科技公司默克 (Merck)簽訂合作備忘錄，希望共同探索新一代藥物研發測試平台，即透過「器官晶片」專利技術，構建精確模擬人體生理的微環境，以取代傳統細胞試驗與動物試驗，盼能使新藥的開發出現革命性突破。

默克集團技術創新和實施副總裁Steven Johnston。圖／郭靜芝

在本次MOU簽署儀式現場，除了諭泰生技執行長孫偉倫、默克醫療保健事業體台灣總經理暨默克香港、澳門董事長余文慧出席，另外還有默克集團技術創新和實施副總裁Steven Johnston、清華大學副校長呂平江教授、台北醫學大學副校長吳介信教授、衛生福利部雙和醫院研發副院長陳志華教授、國家實驗研究院國家實驗動物中心主任秦咸靜博士，工研院生醫所／國科會醫療產學聯盟計畫經理陳秀香博士、財團法人生物技術開發中心藥品商品化中心林佳微博士等來賓蒞臨。

諭泰生技執行長孫偉倫。圖／郭靜芝

孫偉倫執行長表示：「器官晶片除了應用於新藥研發之外，研究團隊也正在探索將這項技術利用於個人化醫療，以設計出更精確的治療計畫與目標。以晚期肺癌為例，標靶藥物通常在半年至一年間出現抗藥性與副作用，使病人面臨身心煎熬，倘若未來能透過器官晶片設計出更多治療方案，將是病人福音。在此特別感謝國科會促成諭泰與默克的這項合作計畫。」

默克醫療保健事業體台灣總經理暨默克香港、澳門董事長余文慧。圖／郭靜芝

余文慧總經理指出：「默克身為全球領先的科學與科技公司，正積極開創結合生物醫學、數位科技與材料科學等跨領域的生物融合(Bioconvergence)技術。我們很榮幸能和台灣新創公司諭泰生技合作，共同探索這項能推進生醫創新的前瞻性醫療技術。默克致力於培育創新產業，並協助在地生醫新創生態系強化國際鏈結。默克總部科技辦公室將能提供橫跨醫療保健、生命科學和電子科技領域的專業技術與資源，以協助諭泰生技在器官晶片上的發展。我們十分期待繼續在台灣的生物融合領域探索更多合作機會。」

呂平江教授認為：「晶片產業與生技產業都是台灣的護國神山，這次諭泰將結合兩者優勢，再加上默克、清大、北醫這三大巨人的資源力量，相信將能實現前瞻性與發展性的醫療產業未來。」陳志華教授提到：「精準醫療是未來發展的重要關鍵，產官學醫必須密切合作，尤其器官晶片將改變病人對藥物的需求，雙和生醫園區期望在臨床應用發揮學術界的力量，也將持續導入最新技術造福更多病人。」

前排諭泰生技執行長孫偉倫（左）、默克醫療保健事業體台灣總經理余文惠簽署MOU，並由（後排左至右）清華大學副校長呂平江教授、默克集團技術創新和實施副總裁Steven Johnston、台北醫學大學副校長吳介信教授見證。圖／郭靜芝

透過簽署MOU，諭泰生技與默克將合作探索器官晶片專利技術，精準模擬人體生理微環境。目前新藥研發所需的人體細胞試驗與動物試驗，在預測藥物對人體療效與安全性上仍有其侷限性，器官晶片技術可將微流體、類器官與生物反應器設計在顯微鏡幻燈片大小的生醫晶片上，取代傳統細胞與動物試驗，有助於縮短臨床試驗時程並加速新藥開發。

國科會逐步輔導 諭泰嶄露頭角獲得默克支持

諭泰生技是國立清華大學所衍生的新創公司，將技術轉移來自清華大學及臺北醫學大學共同研發的核心技術，2022年底參加由國家科學及技術委員會舉辦的國際訓練營(Bootcamp)，接受國際大廠輔導，並由默克專家負責擔任業師，並開啟合作契機。訓練結束後，諭泰生技在國科會贊助下參加知名的德國MEDICA醫療器材大展，並於全球醫療新創競賽中獲選全球前十二強。諭泰也同時由財團法人生物技術開發中心藥品商品化中心，及國家實驗研究院的多元驗證平台協助，加速晶片量產並納入國內器官晶片的產業。