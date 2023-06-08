北美生物科技展波士頓登場 精拓生技分享讓藥物研發更貼近現實的創新方法

全球生物科技領域最重要的盛會BIO2023於7日假美國波士頓登場，該展匯集全球各地生物科技專業人士、企業家、投資者、學者和政府官員，共同探討和分享最新科學研究、技術創新和商業機會。精拓生技為少數進行企業公開演講的台灣企業，在展會上亦分享創新觀點，探討以液態切片培養腫瘤類器官作為腫瘤替身，模擬臨床患者用藥狀況的可能，使藥物研發更貼近現實。

精拓生技提及美國食品藥品監督管理局（FDA）對非動物實驗的積極態度，這項變革推動腫瘤類器官取代動物實驗的可能。因此雖然臨床實驗面臨許多挑戰，但精拓生技專利的EVA Select腫瘤分身抗癌藥物檢測服務平台，腫瘤細胞培養成功率提高，為新興的臨床實驗打下穩固基礎。此些腫瘤類器官組織與原發性腫瘤高度相關，為研究人員提供更可靠和準確的研究平台，可加速新藥的開發。

精拓生技詳細介紹如何實現客製化解決方案，他們運用實際案例分享在二期三期宣告失敗的藥物，在EVA Select平台就可看出不同患者對於藥物耐受性的差異化，協助找出更精準的用藥族群，增加臨床試驗成功率，且降低成本風險。藥物研發是具有挑戰性且耗時的過程，其中包括複雜的疾病機制、高昂成本以及效率低等問題。然而，精拓生技採用創新方法，致力於提高藥物研發效率和貼近現實的程度。

此外，精拓生技除了繼續耕耘國內市場，提供更完善EVA Select腫瘤分身抗癌藥物檢測服務，並宣布將進駐紐約的BioLabs，期待跟更多人分享替身醫療概念，增加臨床治療及藥物開發的成功率。

精拓生技執行長陳柏翰十分感謝台灣國發會、國科會及BIO官方能提供這個能展現台灣軟實力的舞台，讓懷抱願景、資源有限的新創企業，能有機會跟世界解軌。未來，期許與台灣生技圈充滿技術含量及衝勁的夥伴一起努力，持續帶給台灣生技業新的高度。