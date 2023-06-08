台灣國際醫療暨健康照護展登場 以人為本價值核心 促精準醫療發展

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」自6月8日起至10日於臺北南港展覽2館展出，計230家企業使用400個攤位，聚焦「數位躍進」、「醫材鏈結」、「創新動能」、「人本未來」及「全齡照護」五大主題，呈現醫材產業鏈及多元創新的智慧醫療發展，協助業者拓展市場，媒合跨界商機。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，「以人為本」是現在生醫產業的重要核心概念，運用AI人工智慧、大數據等醫療科技，創造符合患者與醫護人員最適當需求的解決方案，將有效加速精準醫療發展。醫療展今（2023）年不僅有智慧醫療相關展示區域，也首度打造「數位健康永續未來館」，展示醫院與居家不同情境的數位科技落地應用。展覽另一大亮點「M-novator新創嘉年華」，探討職場安全環境與幸福友善企業議題，黃志芳也呼籲企業，提升創造商業價值的同時也要關注員工的身心健康，做到企業CSR的社會責任，達到永續經營的理念。

外貿協會董事長黃志芳於台灣國際醫療暨健康照護展上提到，「以人為本」是現在生醫產業的重要核心概念，運用AI醫療科技，創造符合使用者需求的解決方案。圖／貿協提供

衛生福利部政務次長王必勝提到，臺灣電子產業實力堅強，生醫產業也有穩固的基礎，企業之間共同合作，臺灣的醫療創新將有機會領先全球。而科技的進步，也能更加完善以人為本的醫療概念，「病人不動，醫生動」，遠距醫療就是很好的解決方案。衛福部也將修訂更完善的醫材法規，建立良好的的平臺，營造讓業者們可以自由發展的環境。

衛生福利部政務次長王必勝參加台灣國際醫療暨健康照護展開幕典禮表示，衛福部將修訂更完善的醫材法規，營造讓業者們可以自由發展的環境。圖／貿協提供

經濟部國際貿易局副局長李冠志歡迎各國訪賓來臺，疫情期間臺灣在政府與民間合作之下，度過疫情危機。而本次醫療展在疫情過去之後盛大開展，呈現更特殊的意義，醫療業者將於展中展示疫情下發展的堅韌實力，運用科技力量，透過遠距、人工智慧、精密運算與分析，來提高醫療照護水準，切合每一位國民的需求。

臺灣北、中、南皆已建構完整的生醫產業聚落，本年度醫療展有台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台北市醫療器材商業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會及台灣生技醫療照護輔具協會組團展出，匯聚生醫產業優秀人才、產品與技術，串起全臺醫材廊道，一站式展出16大類醫材品項。

展期間亦舉辦「明日醫療趨勢論壇」，邀請美國范德堡大學、德國半導體材料大廠默克集團、北醫大、臺中榮總、鴻海科技及廣達電腦等10位國際領袖，探討生醫產業趨勢未來；「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」，倡議企業關注員工身心健康，落實企業社會責任；另辦理「遠距醫療暨高齡科技照護論壇」，邀請院長、護理師分享第一手數位醫材臨床應用經驗，歡迎商業人士、醫療業者、醫護人員到場參觀。更多展覽及線上展訊息，請至展覽網站 : （https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/index.html）查詢。