醫師建議檢測專注力測驗CPT 及早監測腦霧狀況

台灣感染新冠肺炎患者超過1000萬人，根據網路社群統計，「腦霧」排名新冠後遺症第五名，另外約有1/3的新冠患者康復後仍然會感到腦霧症狀，如注意力不集中、思考能力下降及疲勞等。精神科醫師更推算，全台腦霧後遺症人數超過300萬人，而這些症狀可能會持續數月或更長時間，並且對生活、工作和家庭產生負面影響。

一名40多歲公務員，去年新冠確診治療後身體逐漸康復，但最近卻明顯感覺思考出現障礙、注意力無法集中，甚至偶而因「斷片」遺漏重要工作，與同事溝通出問題，還被主管約談及告誡，導致工作差點不保。由於症狀愈來愈嚴重，因此到精神科診所檢查，醫師為他進行「專注力測驗」CPT（Continuous Performance Test），發現短期注意力值出現異常（指數大於70），顯示他在短時間的專注力出現嚴重障礙，而衝動值與警覺值(長期注意力)準確度都高於正常人均值(小於30)，需要進一步接受藥物治療，經過調整生活作息及搭配藥物治療後，症狀減輕，也找回工作自信。

精神科楊聰財醫師表示，腦霧是常見的長新冠後遺症，而失智、注意力缺陷、過動症等精神疾病，皆屬於神經系統認知障礙。腦霧若短期無法改善，除了生活品質大幅下降，還可能演變為焦慮症。目前針對腦霧已有許多自我評測表，但這些都是主觀認知，還是需要依靠「專注力測驗CPT」，也稱「知覺測驗」，用科學方式去佐證才能真正對症下藥。

楊聰財醫師說明腦霧感受大多是主觀認知，建議用科學方式去佐證，才能真正對症下藥。圖／楊聰財醫師提供

楊聰財醫師說明，專注力測驗CPT是透過電腦軟體技術測試，用於評估患者注意力、反應時間、反應正確率等指標，可檢測出腦霧的存在，該測試已被廣泛應用於診斷和監測腦部疾病，包括精神疾病、認知障礙及腦損傷等，可在診所或醫院等場所進行。

對於CPT測驗出現異常患者，若檢測結果為「不穩定」等級者（指數30-69），可建議先調整生活作息，並保持充足睡眠和適度運動，減少壓力和焦慮來源，有助提高注意力和認知能力。若較嚴重的異常（指數大於70）患者，醫師就會建議進行心理治療與藥物治療，透過認知行為治療及心理諮商，幫助患者控制和管理自己的行為模式，必要時可搭配藥物和營養補充品，增加腦部神經傳導物質的濃度，進而提高患者的注意力和認知能力。

楊聰財醫師提醒，不管是否曾感染過新冠病毒，平常都須留意自己是否有注意力不集中症狀，因為腦霧也可能是失智前兆。若感到疲勞、注意力不集中、無法專注等症狀持續數周，應及時就醫並接受相關檢查，以便早期發現、早期治療。