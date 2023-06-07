與智能科技接攏！夏日保養術 讓你素顏也能自信又美麗

現代人對於自身外貌的要求越來越高，美已經成為人們追求的目標之一。為了滿足人們對於美麗的渴望，市場上推出了許多保養產品，除了像保濕、修護功能護膚品，更多了許多智能化的服務，來滿足消費者對肌膚管理的需求。連結，是未來驅動各領域的趨勢，希望科技能跟人一樣有交流的關係，並透過產品服務到跟科技結合，藉由數據系統讓消費者對自己肌膚有所認識，體驗前所未有的好膚質及便利性。

提及保養，不可或缺的是飲食控制、補充水分及清潔，讓肌膚能真正的呼吸。在夏天，肌膚比平時更容易失去水分甚至出油流汗，因此絕對要喝足夠的水，做好防曬及適當的清潔，以保持皮膚油水平衡，安瑟美皮膚科診所醫生鄭惠文表示想要美美上相、自信發光，可以定期的做肌膚管理課程，通過科技智能化的方式，提供便捷、安全、舒適的體驗如海菲秀，讓您素顏即自信！魏嘉宏皮膚科診所 魏嘉宏醫師也提到：『定期的肌膚管理在於能將保養品更容易吸收，凡上妝也能更加的服貼』像是許多精華液其實都是相當微小的分子，因此定期管理肌膚維持保濕、控制飲食，才更能讓皮膚吸取精華，達到水嫩煥膚！

領先群雄，智取未來，現在不論任何產品都慢慢走向科技，降低成本及風險外，更能彰顯了研發團隊的創新，也讓消費者能體驗更高級的服務。圖/海菲秀與欣泰生技有限公司提供

最後，飲食也是保持肌膚美麗的重要因素。多攝取富含維生素C和E的食物，如水果和蔬菜，可以有效抗氧化，防止肌膚老化。

領先群雄，智取未來，現在不論任何產品都慢慢走向科技，降低成本及風險外，更能彰顯了研發團隊的創新，也讓消費者能體驗更高級的服務，就連肌膚保養也不例外，希望未來能持續跟科技併攏，跟顧客做好連結，透過產品及服務讓消費者體驗到前所未有的好膚質！