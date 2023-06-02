皮膚女醫師從聽診器斜槓文化界打破框架實現人生無限可能

白袍下愛心書寫診間百態，捐贈版稅幫助燒燙傷病人

皮膚科醫師袁上雯(以下簡稱袁醫師)，她不僅是一位醫者，是一位擁有女性柔情作家文筆的人，更是取得新加坡國立大學商學院EMBA高階商業主管的碩士，袁醫師在人生路上將這三者結合得天衣無縫。她懷抱身為女性之愛，匯聚醫者之仁、作家之情的心，細緻揉合描繪，透過小說式的情節演繹，每個章節中，讀者都能夠感受到著深沉的詩一般的情感起伏。

她文字樸實、情感真摯，以專業皮膚科醫師身分，融入女性柔情般的性情，運用文學性靈之筆感，編織病患小故事和診間趣聞、及相關皮膚保健知識，書中文字刻畫出對同仁與病人內心深處真摯之情，寫下醫者的樸素與溫暖。在她筆下，冰冷醫療體系被彩繪成永恆的生命之美，文字如人，袁醫師猶如溫暖的陽光，成為醫療與病患間最有溫度的橋樑，並將醫界溫情傳達到每一位讀者心中，讓人感到新奇且無比觸動。

袁醫師熱心分享三個預防濕疹小訣竅。圖/業者提供

袁醫師行醫多年，從新加坡國立大學商學院EMBA學習不單從醫師立場看醫療行為，並在多年看診經歷中，發覺皮膚困擾不只單純是生理上的疾病，更多是來自心理、社會交互作用下帶給人的訊號。行醫多年後的她更發現：「真正重要的東西，只用眼睛是看不到的。」而袁醫師的心得恰與在新加坡國立大學商學院所學習到的ESG社會永續價值不謀而合，因此，袁醫師描繪將病患的故事和皮膚專業保健知識交織書寫出版了《所有的表面，都是功夫：皮膚科醫師的溫柔告白》一書，並萌生將版稅捐贈給公益單位的念頭出現，在其心中第一個浮現的捐贈單位就是陽光、這個她認識最久的公益基金會。

袁醫師除了將首刷版稅全數捐贈陽光基金會外，更慷慨地宣布額外加碼一倍、也就是相當於兩倍版稅的金額捐贈予陽光基金會──希望能夠幫助更多需要幫助的人群，更期盼能夠讓更多人認識陽光基金會，將這份愛心幻化成一束束瑰麗的向日葵，給予更多實質的支持，以善待陽光病友，推廣平權理念，並帶來更多善的循環，透過書本氤氳的文字間，袁醫師成就寄托希望的橋樑，將醫療與愛心連接在一起，打造出最動人的人間凡響。

陽光基金會林瑞嬌副執行長受贈時感動地表示，陽光基金會每年為逾千位因燒傷或顏損而苦苦掙扎的朋友提供綜合支援服務，並以心理重建、生理復健、經濟協助等方式陪伴他們重新揮灑生命的精彩。此時此刻，成千上萬的感謝之情在空氣中凝聚，而袁上雯醫師卻以ESG社會永續理念為基礎，加倍地捐出她的愛心，並長期默默地為陽光基金會提供不斷的支持。她的一份愛心就像火炬在黑暗中閃耀，讓所有人相信生命的光芒永遠不會熄滅，這也是陽光基金會一直不斷地努力的方向。因此，陽光基金會將繼續擔當起社會服務的使命，並以永續的堅定信念，延續袁醫師的愛心，持續為人們帶去希望與光明。

陽光基金會回贈感謝狀，袁上雯醫師（右）、陽光基金會副執行長林瑞嬌（左）。圖/業者提供

燙傷兒淋淋的現身說法

袁上雯醫師帶著一顆慈悲之心，踏上了幫助燒傷患者的征途。在新書出版之前，她親自前往陽光基金會探訪病友，也因此結識了淋淋一家人：活潑的淋淋只有兩歲時，二至三度燙傷佔據了他身體的56％，送醫時已經休克昏迷，搶救兩周才脫離險境。淋淋的爸爸分享，在陽光的教導，他與家人們學會幫淋淋疤痕按摩、積極做復健，恢復正常生活，因為擔心疤痕攣縮影響孩子的未來，更不希望孩子心中留下陰影。不只淋淋爸爸媽媽積極的學習，淋淋也在陽光社工的指導下，學習在面對同學提問問題時，如何能不慌亂、正面回應。而淋淋與爸爸的心得也受邀於發表會中感動分享，期盼能成為需要幫助的病友與家庭最光明的陪伴。