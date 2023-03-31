糖話生醫甜膠囊友善劑型技術領先業界 贏得國內外大廠青睞

後疫情時代全民健康意識抬頭，糖話生醫以創新「甜膠囊友善劑型技術」廣受高度矚目，不僅屢次獲獎且贏得國際肯定，其理念和商業模式更獲得投資人和大廠的支持且挹注數千萬資金。今年初成功完成Pre-A 輪數千萬元的募資，由專注永續發展目標（SDGs）的 SIC 永續影響力領投，還有具有影響力的91APP 創辦人何英圻、Whoscall 創辦人鄭勝丰、活水社企及交大天使資金，此輪資金將為糖話走向國際和團隊擴編提供強大的支持。

秉持 SDGs 指標 勇奪卡地亞創業獎東亞區冠軍，吸引投資人與合作夥伴

糖話生醫共同創辦人黃韻如於 2021 年帶領糖話贏得卡地亞 Cartier Women’s Initiative 的東亞區冠軍殊榮，此國際獎項以聯合國可持續發展目標（SDGs）為審查標準，不僅吸引志同道合投資人與合作夥伴，更為國際市場上的發展帶來更大契機。黃韻如表示，成立糖話的初衷，是要以一顆甜膠囊取代不易吞嚥的傳統劑型，讓民眾不會排斥補充營養素，同時照顧生理與心理上的需求。

SIC 共同創辦人 Kevin 施凱文也提到，投資糖話生醫主要是非常看好糖話的研發能力及國際市場的成長潛力，特別是糖話的發展能符合聯合國 SDGs 第 3 項健康與福祉與第 9 項產業創新的永續發展目標，這正符合 SIC 致力於成為影響力投資的初衷。

甜膠囊獨家專利製程技術，用友善的方式服用保健品

糖話生醫專注於「友善劑型」的研發製造，其甜膠囊技術採用專有製程，可保存熱敏感和養敏感的機能性原料，大幅改變人們對於保健食品既有印象。糖話生醫共同創辦人蔡明傑表示，致力於以劑型為營養傳輸的系統，研發、製作帶有甜味又兼顧無糖的甜膠囊，讓消費者能用友善的方式服用保健品。

糖話生醫的甜膠囊技術採用專有製程，可保存熱敏感和養敏感的機能性原料。圖／糖話生醫提供

憑藉其卓越的研發能力和技術實力，糖話生醫屢次在國際舞台上嶄露頭角，甜膠囊 NutriOmniCaps 友善劑型更一舉拿下瑞士日內瓦、韓國首爾、和日本東京等三大發明獎金牌獎。創新能力備受國際市場高度的關注和認可，研發技術更受到全球最大原料商 DSM 青睞。

糖話生醫研發的甜膠囊 NutriOmniCaps 友善劑型一舉拿下瑞士日內瓦、韓國首爾和日本東京等三大發明獎金牌獎。圖／糖話生醫提供

蔡明傑指出，為提供高品質服務，糖話生醫持續取得多項認證，包括 GMP、HACCP、ISO22000 及美國 FDA Food Facility 工廠註冊等。未來糖話生醫會繼續作為業界的開拓者，積極呼應聯合國 SDGs 的精神，深耕健康領域，為消費者的健康和福祉精進努力。