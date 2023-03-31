電子針灸龍頭智順科技與國藥生命簽屬合作意向書

疫情陸續解封後，世界各國如火如荼的積極推廣大健康政策，包含台灣保健醫療產品也十分高度的關注中國醫療市場。

3月30日中國最大的醫療保健體系，國藥集團，國藥生命科技有限公司董事長張咏惇受邀與智順科技董事長江志成簽屬合作意向書，簽署前智順科技董事長江志成表示感謝，醫療無國界，能行醫助人始終作為他內心的宗旨，因此非常樂見此事順利落成。

該次的合作意向將另外等智順科技在取得國藥生命授權後會共同品牌聯名在智順科技的主力產品『I-DOC電子針灸儀』，具有多國國際性醫療器械認證：CFDA大陸藥監局醫療器械註冊證、MFDS(KFDA)韓國食品藥物管理局認證、歐盟CE0120認證、FDA美國食品藥物管理局認證以及台灣衛福部醫療器材許可證，且智順科技於1999年創立以來，為台灣衛福部醫療器材QMS優良製造工廠，以「Aculife」結合國藥生命為形象品牌，目前已取得12國產品專利及20多國的國家認證，行銷全球，也通過國際認證ISO 9001、ISO 13485、QMS醫療器材標準，並獲美國食品藥品管理局（Food and Drug Administration FDA)等多國認證。

更受得國藥生命科技董事長張咏惇的重視，是中國千年針灸文化在智順科技不斷的努力下竟然透過科技，也願意花費六年的時間挑戰西方市場，並且獲得美國FDA官方認可！如此奮鬥不懈的精神是讓I-DOC電子針灸儀在中國龐大市場競爭的關鍵！

未來也希望能透過此事，促進兩岸更多的醫療資源交流，讓千年針灸文化得宜流傳更久，採用國藥品牌賦能效應，更有效將健康養生，預防醫學觀念落地推廣，創新營運模式，「預防暨保健醫學」成為目前主要的市場走向，廣助更多人。

智順科技董事長江志成（左2）與國藥生命科技董事長張咏惇 （右） 簽屬合作意向書。圖/智順科技