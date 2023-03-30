「經痛騎士，打破歧視」公益騎行 台灣拜耳用行動為女性挺身

「經痛」這個名詞，很多人都不陌生；但經痛帶來的歧視，卻長久無聲無息的存在於社會中。台灣社會亟需不同的角色來關注經痛議題，從不同面向推動月經平權。為響應每年三月關注子宮內膜異位而舉行的全球運動，台灣子宮內膜異位症學會攜手勵馨基金會和台灣拜耳共同舉辦「經痛騎士，打破歧視」公益騎行，總長60公里，以實際行動為女性挺身，呼籲民眾要更認識女性經痛，而給予更多同理和包容。

不忽視經痛！勇敢尋求專業協助

活動共同發起人、台灣子宮內膜異位症學會理事長吳孟興表示，有72％女性都有經痛困擾，近年來醫界越來越重視經痛議題，因為有些經痛是自然生理現象，但有些經痛與婦科疾病有關係，需要及早治療。若女性被教導「經痛不能說、要隱忍」，就易錯過早期診斷機會。根據國外研究指出，有經痛且需要治療的女性，平均延遲治療長達7年，無形中增加許多健康風險。期望能透過該活動為女性發聲，讓她們意識到，經痛不是忍一忍就好，而是可以尋求婦產科醫師專業協助。

公益騎行：經痛無聲，為自己挺身

勵馨基金會副執行長王淑芬指出，社會上對於女性月經存在許多偏見和污名，被視為「不潔」的象徵，對於經痛也有許多不理解甚至不諒解，擔心說出經痛會是示弱或被歧視。王淑芬鼓勵民眾，「打破歧視，讓經痛可以被說出來。」希望社會能正常看待月經，認識經痛，甚至要翻轉將月經視為一種榮耀，女性特有的禮物，而經痛有可能是疾病所產生，需要面對且處理它。

友善職場，創造自在討論月經的環境

全方位實踐性別友善職場的台灣拜耳，女性員工比例超過6成，是深受民眾和同仁肯定的友善性別職場。此次公益騎行活動共吸引近50名員工主動參與，且男性占了大半，台灣拜耳認為「消除經痛歧視」的觀念已深植同仁心中，並獲得認可和支持。台灣拜耳總裁楊玉蘭表示，女性健康是拜耳持續關注的議題，從初經少女到更年期婦女的健康，都是拜耳所關心的面向，期盼能創造一個自在討論月經的環境，帶領社會溫柔的回應女性的隱性需求。

台灣拜耳一直以來都積極向性別友善職場推進，平權意識更深植在企業價值的DNA，持續響應月經平權。圖／台灣拜耳提供

照顧女性健康 捲動性別平權浪潮改變社會

拜耳西藥事業部亞太區企業溝通總監李素娥，也是Bayer For Her亞太區活動召集人之一，她強調，台灣是拜耳在亞太區推動女性議題的第二個國家，之前拜耳曾在泰國倡議避孕議題，今年則由台灣接棒，以「經痛」為主題，希望Bayer For Her的精神遍地開花，女性能自由無懼談論自己的身體狀況。

「經痛騎士」就是替女性挺身、銜接社會對話的最佳橋樑，一列列的車隊穿梭在台北，將台北點綴得更繽紛有溫度；一步步消弭人們對經痛的歧視與誤解，帶著社會往平權的理想更靠近了一點。