台中傑出青年張維駿董事長 引領生技業 不忘城市行銷台中
知名建商二代斜槓生技， 張維駿董事長榮獲 2023 台中市優秀青年殊榮
康諾生技負責人張維駿（29）日榮獲台中市政府頒發「社會優秀青年」表揚，他表示，這不僅是對康諾生技的肯定，未來將秉持「利他」初心，持續貢獻社會及產業。
張維駿畢業於 Webster University , Master of International Business 國際企業管理研究所，曾在美國希爾頓飯店、外商3M 、Google、卡內基訓練等知名企業擔任要職，在自家建設集團相關投資事業擔任副總，深具國際視野格局，工作與人生閱歷豐富，並活躍於各大商會社團，近期擔任台灣上市櫃協會-中台灣社團聯合會策略長、公關長，台灣上市櫃協會全體會員企業總市值佔證券市場達 2成，影響力深遠且具代表性。中台灣社團聯合會，每次的活動至少有200 位以上企業界公協會理事長，扶輪社，獅子會等四大社團領袖出席，已是中台灣有巨大影響力的菁英組織。
對於這次榮獲台中優秀青年殊榮，他謙虛說，感謝舉薦，感謝台中市政府的肯定，與高人為伍，與智者同行，讓自己能夠見賢思齊，未來除了事業衝刺以外，也盼能保持利人利己，何樂不為的初心，務實經營企業與自我人生。
張維駿為台中知名建商生產力建設集團總經理張芳民之子，他勇於挑戰，以創業家精神，三年前斜槓入主立基十二年的生技業-原料大廠康諾生技，率領高科技生醫團隊，研發推出多項高品質保健食品，成功打開市場大門、贏得好評，張維駿自嘲，也許就是因自己是「生技小白」，能從業外角度，觀察與分析大健康產業市場生態，用創新的經營方式，在疫情中開拓生技保健產品的內需，和外銷市場的無限潛力。
張維駿補充說，生技產業在預防醫學意識增長的氛圍下，更需要非常專業的領域突破，旗下產品包含牛樟芝、靈芝、魚油、益生菌⋯等，康諾生技原物料，與研發團隊，有台灣醫學之光的吳永昌博士的帶領、還有中國醫藥大學副校長、國科會生物處、科技部生科司藥學暨中醫藥學門召集人、中華天然藥物學會理事長、台灣牛樟芝產業恊會 常務理事暨牛樟芝國家標準技委會 召集人等人參與團隊。吳永昌博士領導的研發團隊讓康諾生技的原物料供應，產線，保健品的品質，皆是生醫業界的翹楚。
目前康諾生技的產品，涵蓋保健食品、醫療器材及營養補充品等領域，也結合在地產業，開創新的商業模式，近年他感於在地台中的城市行銷，大運動產業與大健康產業，有許多同質性可結合，康諾生技贊助台中職業太陽藍球隊，提供自家產品 ，體塑蛋白粉，動能飲，及靈芝油切益生菌..等，給太陽隊球員，啦啦隊，球團成員最有力的後勤補給，張維駿表示，運動行銷有時尚因子，容易聯結年輕族群，扎根品牌印象，結合台中市的城市行銷，能提升彼此品牌能見度，更能展現我們中台灣的在地認同，球員場上表現，因公益，運動經濟的魅力，帶來消費者的認同與支持，也協助以運動行銷台中，近期則在廣大消費群的期待下，以NFT 區塊鏈商業模式，主打預防醫學保健品限量優惠性，在傳統的生技產業相當罕見。打造全台第一個，也是唯一的NFT 保健品牌，也讓各界看到超越、創新思維的優秀青年利他，共贏的經營理念。
張維駿說，康諾最大優勢是原料製造廠，又摒除傳統物流藥妝通路，以「直供」服務到消費者手中，成本直接回饋給消費者，而實體通路上架全國的大遠百直營店、各大教學醫院醫品部，以打開品牌知名度，並對接消費者，除了本業外，未來持續延伸到社會服務、城市行銷、大健康及運動產業，貢獻社會。