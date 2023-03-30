台中傑出青年張維駿董事長 引領生技業 不忘城市行銷台中

知名建商二代斜槓生技， 張維駿董事長榮獲 2023 台中市優秀青年殊榮

康諾生技負責人張維駿（29）日榮獲台中市政府頒發「社會優秀青年」表揚，他表示，這不僅是對康諾生技的肯定，未來將秉持「利他」初心，持續貢獻社會及產業。

張維駿畢業於 Webster University , Master of International Business 國際企業管理研究所，曾在美國希爾頓飯店、外商3M 、Google、卡內基訓練等知名企業擔任要職，在自家建設集團相關投資事業擔任副總，深具國際視野格局，工作與人生閱歷豐富，並活躍於各大商會社團，近期擔任台灣上市櫃協會-中台灣社團聯合會策略長、公關長，台灣上市櫃協會全體會員企業總市值佔證券市場達 2成，影響力深遠且具代表性。中台灣社團聯合會，每次的活動至少有200 位以上企業界公協會理事長，扶輪社，獅子會等四大社團領袖出席，已是中台灣有巨大影響力的菁英組織。

康諾生技負責人張維駿（右）擔任台灣上市櫃協會-中台灣社團聯合會公關長，由台灣上市櫃公司協會理事長暨大聯大投資控股公司黃偉祥董事長頒發證書。圖／業者提供

對於這次榮獲台中優秀青年殊榮，他謙虛說，感謝舉薦，感謝台中市政府的肯定，與高人為伍，與智者同行，讓自己能夠見賢思齊，未來除了事業衝刺以外，也盼能保持利人利己，何樂不為的初心，務實經營企業與自我人生。

張維駿為台中知名建商生產力建設集團總經理張芳民之子，他勇於挑戰，以創業家精神，三年前斜槓入主立基十二年的生技業-原料大廠康諾生技，率領高科技生醫團隊，研發推出多項高品質保健食品，成功打開市場大門、贏得好評，張維駿自嘲，也許就是因自己是「生技小白」，能從業外角度，觀察與分析大健康產業市場生態，用創新的經營方式，在疫情中開拓生技保健產品的內需，和外銷市場的無限潛力。

獲奬台中傑出青年殊榮的康諾生技負責人張維駿(右)與父親生產力建設張芳民總經理合影。圖／業者提供

張維駿補充說，生技產業在預防醫學意識增長的氛圍下，更需要非常專業的領域突破，旗下產品包含牛樟芝、靈芝、魚油、益生菌⋯等，康諾生技原物料，與研發團隊，有台灣醫學之光的吳永昌博士的帶領、還有中國醫藥大學副校長、國科會生物處、科技部生科司藥學暨中醫藥學門召集人、中華天然藥物學會理事長、台灣牛樟芝產業恊會 常務理事暨牛樟芝國家標準技委會 召集人等人參與團隊。吳永昌博士領導的研發團隊讓康諾生技的原物料供應，產線，保健品的品質，皆是生醫業界的翹楚。

康諾生技董事長張維駿(左)長期贊助台中職業籃球太陽隊，與太陽隊汪蔚傑總經理(右)合影。圖／業者提供

目前康諾生技的產品，涵蓋保健食品、醫療器材及營養補充品等領域，也結合在地產業，開創新的商業模式，近年他感於在地台中的城市行銷，大運動產業與大健康產業，有許多同質性可結合，康諾生技贊助台中職業太陽藍球隊，提供自家產品 ，體塑蛋白粉，動能飲，及靈芝油切益生菌..等，給太陽隊球員，啦啦隊，球團成員最有力的後勤補給，張維駿表示，運動行銷有時尚因子，容易聯結年輕族群，扎根品牌印象，結合台中市的城市行銷，能提升彼此品牌能見度，更能展現我們中台灣的在地認同，球員場上表現，因公益，運動經濟的魅力，帶來消費者的認同與支持，也協助以運動行銷台中，近期則在廣大消費群的期待下，以NFT 區塊鏈商業模式，主打預防醫學保健品限量優惠性，在傳統的生技產業相當罕見。打造全台第一個，也是唯一的NFT 保健品牌，也讓各界看到超越、創新思維的優秀青年利他，共贏的經營理念。

康諾生技長期支持大運動產業，打造全台第一個，也是唯一的NFT 保健品牌。圖／業者提供

張維駿說，康諾最大優勢是原料製造廠，又摒除傳統物流藥妝通路，以「直供」服務到消費者手中，成本直接回饋給消費者，而實體通路上架全國的大遠百直營店、各大教學醫院醫品部，以打開品牌知名度，並對接消費者，除了本業外，未來持續延伸到社會服務、城市行銷、大健康及運動產業，貢獻社會。