台北生技園區正式落成啟用 打造3,000個就業機會

台灣首件聚焦生技產業聚落發展的重大指標型建設「台北生技園區Taipei Bioinnovation Park」今(30)日隆重舉辦落成啟用儀式典禮，世康開發董事長黃茂雄邀請台北市長蔣萬安及逾300位國內外重量級貴賓共同見證，象徵台灣生技產業發展迎來新的里程碑。

台北生技園區將帶動全台生技產業大串聯，基地位置兼具「戰略位置」、「交通便捷」、「產業齊聚」等三大重要優勢。南側鄰近中研院、國家生技研究園區等生技醫藥研發重鎮，北側可連結現有內科、南軟重要科技產業園區，西側有生醫產業法規主管機關衛福部食藥署，同時鄰近南港車站五鐵共構交通樞紐，可迅速對接外縣市、國際機場，預期將對未來生技醫療產業全台串聯一條龍發展，有重要戰略助益。

世康開發董事長黃茂雄。圖／世康開發提供

前立法院院長、生策中心董事長王金平致詞表示，園區完工後將成為南港具藝術性、人文素養的地標。生策會曾舉辦多項大型生技展覽及論壇，未來進駐台北生技園區後，將持續帶動台灣生技產業蓬勃發展。外交部政務次長田中光指出，台北生技園區將吸引國內、日本、美國等眾多生技公司進駐，未來可望整合業界及政府資源，致力推動產業創新，強化供應鏈合作，爭取國際市場商機。

諾貝爾醫學獎得主、京都大學高等研究院副院長兼特別教授本庶佑，以日本神戶醫療產業都市推進機構FBRI理事長的身分隔海現聲表達祝賀之意，期許未來神戶醫療產業都市能與台北生技園區有更密切合作與交流，促進台日生技產業價值鏈，帶動創新合作與商機。

世康開發與台北市政府協力強化台灣生技產業發展急需的試量產能量、國際鏈結與產業串連，透過台北生技園區的軟硬體，提供新形態辦公室、實驗室和小型試量產工廠空間，持續為生技及高科技廠商服務，並以現有南港軟體園區產業群聚效應為基礎，開創新產業園區，以吸引國內外大廠根留台北、增加國內產值，創造高端人才就業機會等三贏契機。

台北生技園區正式啟用即吸引大批生技醫療企業超前部署諮詢。根據世康開發內部統計指出，目前預計進駐的生技醫療企業已超過30家，其中以「生技新藥」、「細胞治療」、「生技服務」、「高階醫材」及「智慧健康」等五大類別占比最高，也顯示台灣生技產業對園區的硬性需求強烈，生技產業將成為資通訊後，台灣與全球接軌的重要發展項目之一。

台北生技園區規畫地上17層、地下3層且近28,000坪，引進研發中後期或規模較為成熟的生技企業，並建置研發試量產所需特殊供電、排煙、排氣、排水、汙水處理等生技專用設備，讓廠商能快速進駐且營運，進一步可做工廠登記，進行小型試量產規畫。其中更規畫500坪兼具國際會議和演藝廳等，設置約350個座位數，作為未來廠商與國際間會議及交流活動使用，另為兼容人文藝術氣息，亦可供音樂會及藝術表演等活動使用。

同時回饋產業協助培育新創企業及生技人才，規畫5,000坪的創新育成中心將挹注至少兩億元建置生技專用儀器設備，以優惠租金方案提供新創企業，共享園區資源、串聯產業策略夥伴及鏈結國際市場商機，做為台灣生技產業創新的孵化器。落成後將帶動增加超過3,000個就業機會，創造年產值500億元的成績，進而帶動周邊區域經濟，促進地方繁榮發展。吸引更多優秀的生物醫學人才和企業進駐，促進產官學研醫法金各界間的深度合作和創新，推動台灣生技產業邁向下一個里程碑。

世康開發董事長黃茂雄指出，台北生技園區自開工後即吸引各界關注與期待。過去20年來，他投入工業區的開發，也從日本產業發展獲得不少啟發，未來在市府推動國家生技研究園區聯外道路完工後，以隧道連通國家生技研究園區至忠孝東路七段，使園區間往來更加快速便捷，產業交流合作更為緊密。

蔣萬安表示，南港是生技產業發展的重鎮，集結衛福部食藥署、中央研究院、國家生技研究園區及生技中心、國家實驗動物中心，透過BOT案公私協力，台北生技園區打造育成、研發到試量產、商務辦合一的多功能空間，成為台北生技產業廊帶新核心引擎。