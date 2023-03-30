智慧醫療主題館 筑波醫電分享數位醫療上傳系統

3月30日~4月1日「智慧城市展 Smart City Summit & Expo」盛大展出，智慧醫療是今年高雄展重要主軸，本活動首次結合南臺灣9大醫療院所，以共同打造一個「永續醫療X希望無限」的高屏新醫療服務。

近年南部醫療界正積極推升在地醫療產業及醫療品質，南部以中小型院所為主，本醫療產業盛會匯集參與醫院，群策打造南部智慧醫療產業聚落。筑波醫電開發智慧醫院上傳方案，本次特別展出Uniiform智慧手寫輔助系統、Spark數位麻醉紀錄系統、看得健100智慧眼科上傳系統，透過現場讓觀展長官與民眾體驗、實務案例分享傳遞數位醫療應用。以不改變使用者手寫的習慣，將手繪圖病歷電子化；搭配DS智慧上傳閘道器完成儀器串接，解析數據並結構化保存，在國內麻醉科、眼科、牙科等皆有導入成果。

數位與淨零雙軸成效 推動永續ESG目標

筑波醫電的智慧醫療方案能達成表單電子化、無紙化之目標，符合本次展覽體現高屏地區醫療院所推動數位與淨零轉型的成效，呈現ESG(環境、社會與治理)理念。數位病歷表單可簡化看診流程、免感熱紙印出、定時接收數據及提升醫療品質，以達永續經營。結合InfinityAI平台技術，筑波醫電醫院整合方案及雙眼龍熱像儀已經導入國軍岡山醫院麻醉科、高雄凱旋醫院等，另以VOTEM生理監視器用於軍醫救護車體系資料即時傳輸，其所開發的核心技術則可用於醫院病歷資料庫AI大數據分析與遠距健康照護。

高雄市是新南向政策推動的關鍵樞紐之一，本次活動邀請中央部會長官、新南向與歐洲外賓等國家蒞臨體驗筑波醫電方案，可有極佳國際潛在發展。 筑波醫電表示，疫情期間已與美國、日本、越南等接軌，亦將掌握EMR趨勢將智慧醫院應用輸出南向國家。

關於筑波醫電

筑波醫電大樓是董事長許深福先生驅動內心的寄望及理念，依據建築設計師、施工團隊及同仁們很科學的作品。是筑波人多年來文化、創意技術的展現，是筑波全體同仁長久對生醫產業接軌國際平台的堅持。筑波科技集團以豐富的無線通訊軟硬體整合經驗、結合半導體晶片、醫學影像演算法、雲端技術、人工智慧、臨床醫師專業、法規驗證與專利技術綜效，著力於人們早期病變篩檢系統的精準醫療設備產品研發與生產。期望不但可以減少病患及家人的遺憾，並開拓台灣本土精密無創微創醫檢設備能量且推廣於國際，更建立台灣從3C到三醫(醫才、醫技、醫材)的產業鏈轉型平台與人才的培育之目標。