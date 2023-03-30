民生醫院參展「2023高雄智慧城市展－智慧醫療主題館」

發展「智慧醫療照護」， 打造「永續醫療．希望無窮」的醫療環境，提升整體照護品質

為落實高雄市陳其邁市長推動「智慧城市」的目標，高雄市立民生醫院推動各項無紙化政策，並積極發展「智慧醫療照護」相關計畫。此次參與高雄智慧城市展的主題有2項，分別為「飛象家園運用AI雲端隱形低血氧監測及智慧床墊應用」及「雲高autoAIon平台高效能運算AI輔助肺結核X光判讀應用」。

飛象家園是全國首創重症兒虐長期照護專責機構，收治多重障礙、兒虐、失能者等弱勢。近年來與中華電信公司合作，採用「AI雲端隱形低血氧監測平台」整合穿戴式血氧機，應用智能血氧AI輔助判斷服務，協助監測孩童24小時血氧變化，預防隱形缺氧猝死或卡痰造成血氧降低危及生命。並與『匯嘉科技公司』提供的整合醫療薄墊與自動巡房系統的「孩童照護機構智慧睡眠安全解決方案」，透過物聯網進行生理監測、睡眠監測，長期產出日/週/月詳細呼吸與睡眠活動趨勢報告，24小時自動巡房監控所有床位，輔助夜間照護人力，提升整體機構內的照護品質。

民生醫院展示重點之一的「雲高autoAIon平台高效能運算AI輔助肺結核X光判讀應用」。圖／民生醫院提供

高雄市立民生醫院積極運用智慧醫療提升的品質照護，展現科技照護的全方位創新整合應用，實現雲端監測高危險病榻照護，並協助醫護人員即時掌握狀況。飛象家園的各項照護也榮獲了2023年國家品質認證銅牌獎殊榮。

除此之外，有鑑於健康檢查時，團體健檢人數眾多，放射科醫師需大量判讀各種X光片，為在最短的時間盡早診斷肺結核相關法定傳染病並做防範，特別與『雲高科技公司』應用「autoAIon平台高效能運算AI輔助肺結核X光判讀」系統，透過智慧終端運算設備將運行肺結核偵測演算法，接收來自醫院內醫療影像PACS系統，當病人X光片拍攝完成，透過PACS系統自動轉傳胸部X光影像至智慧終端運算設備，藉由所開發的肺結核偵測演算法進一步對X光影像進行肺部可能性分析，加速病灶判讀，可讓醫護人員第一時間結合通訊系統掌握極具傳染與擴散病況的患者，成為守護民眾安全的第一道防線。

高雄市立民生醫院院長顏家祺表示，高雄市立民生醫院近年來一直致力於AI智慧醫療的開發創新,各種AI智慧判讀及應用，不僅可以大大的縮減診斷的時間，也能大幅減低臨床醫護人力的耗用。我們希望這些AI科技在醫療領域的運用，不單單是在民生醫院能夠充分的使用,也能夠運用到其他醫療院所，讓我們全國人民都能夠有更健康、更方便的醫療系統。