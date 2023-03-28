BHK’s來自海洋微藻的純淨藻油

最近成為美麗媽咪的藝人Sandy吳姍儒，喜獲麟兒產下一名頭好壯壯的寶貝兒子「小初一」，她十分注重懷孕期間的保健和飲食，所以在孕期及哺乳期選擇補充「藻油」，為寶寶補充好的養份。有業者推出「BHK’s孕媽咪DHA藻油」，是來自海洋微藻的純淨藻油，從懷孕到哺乳都可食用，讓媽咪們更輕鬆幫寶寶補充DHA！

藝人吳姍儒表示，懷孕期間她更注重吃進去的東西，自嘲自己是緊張大王的Sandy笑稱，自己是什麼事情都需要再三檢查、確認的人，因此她選擇安全又安心的藻油來補充DHA，可以避免重金屬的疑慮，給寶寶更自然的營養。營養師湯子靚分享，孕婦要從保健食品來補充DHA，會有魚油跟藻油兩種選擇，藻油是從微藻萃取來的，因此比較不會有魚腥味和重金屬生物累積的問題，其次藻油的EPA含量比較低，在懷孕後期都可以持續做補充。

WHO建議孕婦哺乳婦每天攝取200毫克的DHA

營養師湯子靚提醒，選擇藻油前要確認有沒有通過安全檢驗合格，重金屬或塑化劑有沒有超標，再來就是劑量的部份，WHO建議孕婦、哺乳婦每天至少要攝取200毫克的DHA。BHK’s藻油是採用國際大廠Life’s DHA，經過嚴格的把關，像是重金屬、塑化劑都是在安全合格範圍內。

BHK’s在2022年榮獲國際媽咪精選獎金獎的認證！圖／BHK’s提供

榮獲國際媽咪精選獎金獎的認證

BHK’s在2022年榮獲國際媽咪精選獎金獎的認證！許多孕婦會聽醫生建議懷孕多吃DHA，BHK’s藻油跟其他產品比起來，除了比較沒有味道之外，小顆又好吞；在少子化的年代，提醒每個孕期媽咪慎選營養補充來源，懷孕期間一定要選擇高安全、高品質的保健產品，讓自己可以安心食用，補充所需的營養素！

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