德商代表團參加台德化妝品、保健品暨清潔用品研討會

德國經濟辦事處服務執行單位，博智顧問有限公司於3月27-31日，安排多家德國知名廠商籌組德國化妝品、保健品暨清潔用品商務代表團訪台 。代表團訪主要是為了參加3月28日於台北茹曦酒店舉行的「台德化妝品、保健品暨清潔用品專業研討會」。本研討會由博智公司主辦，由德國化妝品、盥洗用品、香水及清潔劑協會(IKW)及台北市化妝品商業同業公會協辦。不論是台灣企業尋找德國新品牌、供應商或合作夥伴，或者希望能進入德國與歐洲化妝品市場，都能藉由代表團參訪之機緣，促進雙方合作交流。

值得關注的是，近年台灣消費者日益重視產品品質和永續價值，與德國產品的獨有產品特性(USP)是一致的。德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科先生認為，「目前有88%的臺灣消費者重視產品的品質和永續價值。而德國產品在這兩方面都很出色。這一點可由德商在永續發展方面加碼投資，台灣消費者亦對其日益重視得證。」他進一步指出：「藉由嚴格的品質控制標準，以及對於永續性和天然成分的高度要求，德國產品完全符合台灣消費者不斷變化的需求。這更為重視消費者的廠商提供了創造新價值的機會，並能策略性地加深與消費者的連結。」

令人印象深刻的是，台灣化妝品市場在過去幾年中明顯呈現積極發展的趨勢，以品質著稱的 「德國製造 」化妝品及清潔用品，應該能夠在銷售上取得突破。林百科處長認為，「代表團的訪問可以看作是台灣和德國化妝品公司，在疫後搭起的橋樑。即使面對全球挑戰，台灣化妝品消費市場仍表現了非凡的韌性，2022年的營業額超過66億歐元，與2021年相比增長了8.35%，證明大眾對美容產品的堅實需求。德國化妝品專注於品質控管和成分天然，更可為台灣消費者提供附加價值，因為他們正在尋找符合其價值觀和偏好的優質美妝產品。」

「台德化妝品、保健品暨清潔用品專業研討會」，更邀請到德國在台協會處長許佑格先生、台北市化妝品商業同業公會張雅婷理事長擔任開幕致詞貴賓。德國化妝品、盥洗用品、香水及清潔劑協會Thomas Keiser理事長，除了擔任開幕致詞貴賓，並在專題演講中深度解析以美容及家庭護理為主的國際快速消費品市場。花王(台灣)股份有限公司法務部部長楊堅先生，亦在專題演講中分享台灣化妝品面臨的規範與挑戰。

代表團背景資訊：德國經濟暨氣候保護部所推動之「拓展國外市場」政策，為各個產業的中小型德國公司拓展全球市場，提供了初步的商務代表團參訪。此次代表團參訪主要目的為活躍於化妝品與清潔產品領域之德國公司，與相關之台灣公司提供平台，建立未來的合作夥伴關係。

德商企業所組成之代表團包括：

Essence of Chi GmbH

由德國國際風水顧問Diana Wyland-Fries於2012年創立之品牌，主打根據客戶「本命命盤」客製「五行香水」，目前正在開發居家及水療SPA新產線。

Estatira Organic GmbH

2015年創立於德國米爾海姆，旗下產品皆含有高濃度的天然植物配方，目前致力於生產天然健康的化妝及保健品開放。

fit GmbH

旗下產品包含清潔及化妝品系列約350種，2022年總銷售額達到了2.35億歐元，售出9300萬項產品，德國幾乎家家戶戶都使用過fit GmbH的產品，目前主推綠色永續清潔用品。

HiQ Nature

德國黑森邦製造商，產品致力於傳統植物的高科技開發，多使用歐洲GMP無塵室培育技術，純素者可以食用。HiQ人參為全球首創歐洲藥典級的永續種植全光譜純人參，具野生人參的療效。

Manufaktur B.W. Nobis e.K.

創業71 年，全品項商品皆在德國巴伐利亞邦勞芬的工廠生產，產品包括護膚保養、化妝品及營養補充品，且內含我們的創新配方及天然活性成分及植物萃取物。

Messing & Keppler Abfüllbetrieb GmbH

多樣化的家用清潔用品代工廠商，相關產品遍布歐洲中部零售店家，具備與當地大型批發連鎖通路長期合作經驗優勢。目前主打永續管理全方位產品服務，協助客戶產品開發並完成上市。