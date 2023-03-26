王正坤分享創業甘苦 鼓勵北醫校友進軍國際醫療產業

文 /葉圳轍

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，今(26)日受邀在台北醫學大學台南校友會分享創業甘苦談時表示，創業是艱辛的，需要堅強的意志力，必須忍住痛苦，用心學習醫術，認真做好每一件事，方能有機會在產官學領域脫穎而出。他也鼓勵校友在醫療、生技、製藥等領域持續深耕，競逐國際醫療舞台。

台北醫學大學台南校友會，今(26)日在南光化學製藥召開會員大會，理事長、南光製藥總經理王玉杯，邀請擁有11家醫美診所及1家Dr.藝群保養品公司的王正坤分享創業甘苦談；也邀請成功大學家醫科盧豐華教授分享退休後創立居家醫療診所的心路歷程。

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師出席台北醫學大學台南校友會分享創業甘苦談。圖/藝群醫學美容集團提供

台北醫學大學傑出校友健保署前署長李伯璋、北醫大董事長陳瑞杰、前董事長張文昌、校長林建煌等都參與盛會，展現團結力量，一起為台灣醫療產業努力。

據悉，2023年QS世界大學排名，台北醫學大學位居全世界384名，在私校排行榜是全國第一名。2022年，北醫大5度蟬聯遠見雜誌「台灣最佳大學排行榜」，醫科與私立大學第1名，傑出北醫師長與校友更是分布在各個領域，例如:衛福部長邱文達、林奏延、陳時中、薛瑞元、各大醫學中心院長與企業家。

北醫台南校友會也是人才濟濟，例如:校友會理事長王玉杯是股票上市公司南光製藥總經理，健保署前署長李伯璋，奇美醫院院長林宏榮與藝群醫美集團董事長王正坤等。

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師出席台北醫學大學台南校友會分享創業甘苦談。左起分別為王正坤、健保署前署長李伯璋、南光製藥總經理王玉杯、南光製藥董事長陳立賢。圖/藝群醫學美容集團提供

受邀演講的王正坤，本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。

王正坤表示，創業是艱辛的，需要學問、智慧與意志力，堅忍不拔，才能成功。王正坤在25歲負債累累之下，只能一步一步穩健學習醫學知識，累積病人數量，累積到好幾萬個病人數量時，於30歲設立診所。因為王正坤被法院查封，因此無法向銀行借款，也沒有面子向親友借款，因此向醫療雷射廠商協商分期付款，每月收到患者的錢，再拿去還給廠商，一步一腳印，終於在30多歲，幫父親還清近億元負債，進而出任台南市醫師公會理事長，並且連任3屆。接著又連任2屆台灣醫用雷射光電學會理事長。

王正坤說，這需要堅強的意志力，必須忍住痛苦，用心學習醫術，認真做好每一件事，才能在產官學領域脫穎而出。而台北醫學大學也從數十年前，幾棟鐵皮屋，清水模教室，變成現在國際級知名大學，這都是眾多師長與校友們的努力成果，藉著北醫大現在優勢，校友們互相鼓勵，齊心努力向世界進軍，競逐國際醫療舞台。