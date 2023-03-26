埋沒在高山的箭筍走到山下開賣啦！ 萬榮鄉「萬筍富蘇」強勢登場

每到春暖花開的春季，就是花蓮縣萬榮鄉山蘇與箭筍的春露之際！萬榮鄉馬遠村及紅葉村因具高海拔優勢、水氣足、且生長環境無汙染，孕育出狂野又帶點鮮甜、筍香濃郁好滋味的箭筍。萬榮鄉公所在於112年3月25日（六）上午9時30分，特別選在山嵐水霧繚繞的富興加工廠（花蓮縣瑞穗鄉富興村中正北路三段180號）舉辦「萬筍富蘇-箭筍山蘇暨農特產品推廣記者會」，並同時宣告112年花蓮縣萬榮鄉的箭筍與山蘇開賣啦！

萬榮鄉鄉長梁光明專訪。圖／業者提供

今日開幕活動現場有不少嘉賓到場支持，包括花蓮縣議員簡智隆、瑞穗鄉農會黃盛皇、花蓮縣鳳農地區農會總幹事黃榮和、花蓮縣政府南區服務中心副主任周玉梅以及立法委員傅崑萁瑞穗服務處主任陳見城等。

左起代表西林村—太魯閣族+山蘇、代表馬遠村—布農族+箭筍、代表紅葉村—太魯閣族+箭筍。圖／業者提供

萬榮鄉公所梁光明鄉長指出，馬遠村、紅葉村等海拔約300~800公尺山區的高山箭筍，「萬榮鄉箭筍」外殼帶紅翠綠且筍肉細長、保水鮮嫩脆口；從出土、成長到採收，只需短短約不到1周的時間，連菜蟲都還來不及吃，就已經採收！所以栽種過程中完全無需使用農藥，保證天然。

完全無需使用農藥，保證天然的嫩筍，可以現吃。圖／業者提供

山蘇一直是萬榮鄉的另一重要特產，卻一直不為人知，今年首度結合箭筍活動，一起進行「花蓮縣萬榮鄉112年度箭筍山蘇暨農特產品推廣活動」。1年4季皆有的山蘇不容易照護，蕨類生長特性需要高濕度與遮陰度強，無法接受長時間高溫日曬，所以萬榮鄉的山蘇大部分都與檳榔樹共生共存，有些農人還會在山蘇園上架上長長的黑網，避免陽光直射。栽種過程中大部分採自然農法，每日的除草是必要工作，採收為純人工採集方式，以人力揹著竹簍、彎著腰採集山蘇，就像農夫種稻一樣，相當的辛苦，這也才會有天然、美味的山蘇佳餚呈於大家的餐桌上。

梁光明鄉長強調，有別於過去的銷售活動，今年直接讓住在靠山的萬榮鄉箭筍農友走到山外，並與在地業者結合，沿著台九線設置農產品推廣展售點，北從壽豐、南至瑞穗，分別於兆豐農場、富興加工廠、富佐土雞城與瑞穗牧場等五處，展開為期1個月的銷售活動，如有需要批發箭筍歡迎洽詢馬遠箭筍示範合作社(0915-780615)或紅葉箭筍示範合作社(0928-170236)。更多箭筍推廣銷售資訊，歡迎臉書搜尋「萬榮鄉公所」、「萬榮鄉農特產品」或「後山．山後」。