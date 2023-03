用肌肉築夢 為奧賽而戰 健身工廠菁英賽圓滿落幕

2023 NPC Worldwide Regionl健身工廠菁英賽,於3月24、25南港展覽館二館盛大舉行,最終選出6位總冠軍,分別為男子健體的梁逢麟、男子傳統健美的韓俊朗、比基尼項目黃鈺婷、女子健體潘詩潔、女子形體黃尹萱,以及男子古典健美蕭明宇,其中黃尹萱和蕭明宇,為健身工廠經國廠與南崗山廠教練,「備戰歷程非常辛苦,尤其我所比的項目是女子形體,必須保有女性特徵加上男性訓練,剛柔並進,最感謝健美讓我得到自信心。」在健身工廠五年資歷的經國廠教練黃尹萱表達感動,這份全場總冠軍殊榮獻給一直堅持的自己。

健身工廠南岡山廠教練蕭明宇(左) 、經國廠教練黃尹萱(右) 。圖/健身工廠提供

在古典健美比賽,裁判長Sayuri Sasaki最初的目光就被蕭明宇所吸引,「毫無弱點,一點也沒有(THERE WAS NO WEAKNESS IN HIS PHYSIQUE)當所有選手出場,我們在看的時候,會先勾出前六名,蕭明宇就是我勾的第一個。」裁判長表示,在預賽中就知道,蕭明宇狀況最好,獲得裁判們一致認同,健身工廠南崗山廠任職7年的教練蕭明宇,最感謝健身工廠舉辦此一國際化職業賽事,「心之所向,身之所往」的座右銘,跟隨夢想與理想付諸行動,闖出華麗成績單。

6位全場總冠軍健美好手們用posing傳遞自律和執著,為奧賽而戰、用肌肉築夢。圖/健身工廠提供

此一NPC菁英賽,主辦方健身工廠邀請IFBB PRO韓國籍選手Jibin Park以及健身工廠代言人Akemi香月明美擔任頒獎嘉賓,Akemi看到整場精采賽程也開心的表示,希望等兒子大一點時,可以重回健美舞台。而此次賽事作為前哨戰,參加者取得第一階段資格後,將可角逐七月於高雄舉辦之亞洲IFBB PRO職業卡健美賽,健美好手們用posing傳遞自律和執著,為奧賽而戰、用肌肉築夢。