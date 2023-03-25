烘焙業也能做純淨標章？台東「山上麵包」做到了

1. “純淨”是什麼意思

「純淨」所代表的意涵很廣泛，可以代表著簡單、乾淨，純淨標章的宗旨是「減少添加的使用，讓味道回歸自然」，因此簡單來說就是讓食品中的成分越乾淨越簡單天然，純淨標章的四大原則就是”減少或刪除不必要的添加物”、”簡單的製程”、”簡單的配方”、”資訊的透明”。

目前國內中華安全永續發展協會透過推動”純淨標章 Clean label”，希望能減少添加物的使用，提升消費者飲食的文化及品質，同時傳輸正確的理念給消費者。

2.烘焙業做純淨標章的挑戰

由於民眾對健康意識的提升，同時對「純淨標章」有更多的了解後，民眾開始會注意食品背後的標示，開始在意食品中的成分內容，加速了純淨標章的擴展，因此純淨標章的議題進入到烘焙業絕對是遲早的事，由於烘焙產品的消費需求廣泛，烘焙業者開始投入心力將純淨標章引入烘焙業，但對於運用食品添加物量大的烘焙業來說，如何在產品的品質與”純淨”之間找到平衡點是一項大難題。

由於麵包的製作過程中經常使用到品質改良劑、防黴劑、甚至是香料色素等等，尤其是品質改良劑及防黴劑是麵包中很重要的角色，為了達到”純淨”的要求，業界開始耗費心力鑽研這些重要角色的替代品及方案。

3.台東『山上麵包』

台東知本的一家麵包店「山上麵包」榮獲中華安全永續發展協會的”純淨標章 Clean label”，由於老闆Neo秉持著讓食物回歸「天然純淨」的理念，秉持著「自己不吃的東西不加，自己愛吃的東西才賣」，希望來光顧的客人不只能感受到台東地區的好山好水，讓來消費的旅客都能體會台東當地的天然原料以及麵包本身的味道。

純淨標章的目的在於減少或刪除食品標示中又臭又長甚至看不懂的食品添加物，簡短的成分表確實給予民眾一種安心感，但純淨標章真正要表達給民眾的是藉由民眾對食品添加物的了解，讓民眾有能力去審視食品背後中的標示成分，並且明智的去做消費，而不是製造”有添加物就不好”的恐慌，藉此提升產業與消費者的素質，打造良好的飲食文化。

申請純淨標章或有相關問題可致電（02）8502-5569分機213蘇先生