台灣羽球品牌JNICE與荷蘭VELO羽球聯盟簽約進軍歐洲市場

台灣時間2023年3月23日，台灣知名羽球品牌JNICE宣布與荷蘭VELO羽球聯盟簽署合作協議，正式進軍歐洲市場，並成為VELO球團的指定品牌。此次合作不僅標誌著JNICE品牌在國際市場的拓展，也為兩國羽球運動帶來新的合作機會。

「JNICE」自2009年成立以來，一直堅持以精品為定位的理念，致力於為羽球運動員提供高品質、時尚、獨具特色的運動裝備。作為台灣第一個以精品為定位的羽球品牌，以創辦人李鑑珉的運動員視角和對高品質的追求，成為市場上的佼佼者。JNICE在過去的幾年裡，憑藉其出色的產品質量和設計，先後獲得了多個重要獎項，如2022「亞太傑出品牌」和「阿里巴巴國際站2021台灣跨境電商達人賽」十大電商。這些榮譽不僅肯定了JNICE品牌的實力，也體現了其在羽球產業的影響力和競爭力。

荷蘭VELO羽球聯盟於1966年成立，多年來一直致力於推廣羽球運動及培育荷蘭國家隊羽球選手。聯盟在荷蘭及歐洲羽球界具有領導地位，並每年主辦BWF羽球賽事，吸引來自世界各地的選手參加。

圖／JNICE提供

此外，JNICE計劃於五月份在VELO舉辦產品技術研討會，以促進產品技術交流和合作。營運長游娮熙表示：「我們很高興能與荷蘭VELO羽球聯盟達成合作，這將有助於JNICE品牌在歐洲市場的發展。我們期待透過這次合作，將台灣的高品質羽球產品帶給更多歐洲消費者，同時也吸引來自歐洲各國的經銷夥伴，共同創造雙贏。」 此外，JNICE的競賽級羽毛球AJ-50更榮獲荷蘭羽球協會最高等級的CERTIFICATE A認證，展現了品牌在技術和品質方面的投入成果。

圖／JNICE提供

荷蘭VELO羽球聯盟主席Cock Diemel表示：「我們很榮幸能與台灣的頂尖羽球品牌JNICE達成合作。這次合作將為我們的選手和會員帶來最優質的產品，同時也為荷蘭羽球運動開創新的可能性。我們期待在未來與JNICE攜手共進，為羽球運動創造更多佳績。」