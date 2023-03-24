生技公會「亞太BIO健康生技大獎」登場 引領健康生技產業走向國際

生技公會於23日假台北萬豪酒店舉辦「2023亞太BIO健康生技大獎」隆重登場！此次大獎報名相當踴躍，競爭激烈，除透過產業界、學術界、研發界等專家學者進行企業品牌評比，從創新科技面、專利研發、品質穩定、品牌國際化、數位升級、服務深度等全方位審查，遴選出傑出卓越的生技品牌，頒發卓越產業領航獎、傑出健康生技品牌獎、品牌服務口碑獎以及卓越品質獎等四大殊榮、共21個獎項，期望能引領台灣生技產業邁向國際、成為台灣之光。

健康生技醫療產業近三年來因疫情而催化，更不斷創新技術、成為跨領域結合的高價值產業。據國家生技醫療產業策進會資料顯示，近10年來台灣上市櫃的生技醫療營收，自2013年1,613億至2022年3,464億，短短10年間以翻倍趨勢速度成長，成為政府培育發展的重點項目，也讓健康生技醫療產業引領台灣走向全球明星產業的關鍵力量。

生技公會自2004年創立以來，積極輔導廠商海外參展、開拓國際市場，並與經濟部國貿局海內外國際會展相關單位密切合作，在理事長王孝慈任內積極推動帶領下，促進健康生技產業廠商與政府單位、國際展覽之間搭建國際媒合平台。王孝慈表示「功不在我，不忘初衷」，秉持著促進生技健康產業與國際接軌，讓生技健康產業的軟實力在世界發光。

台北市生物技術服務商業同業公會榮譽理事長王孝慈。圖／生技公會提供

甫接任生技公會理事長李淳廉博士指出，為鼓勵並表揚台灣健康生技產業的傑出廠商，生技公會於2020年舉辦每年最重要的生技產業活動盛典—首屆「亞太BIO健康生技大獎」，在產業界獲得熱烈回響與極大肯定。生技公會更進一步協助榮獲亞太BIO健康生技大獎殊榮的績優企業，參與國外會展，拓展企業國外市場的品牌知名度，讓台灣驕傲的健康生技實力發揚光大！

台北市生物技術服務商業同業公會理事長李淳廉。圖／生技公會提供

卓越產業領航獎：嚴選在業界擁有專業研發領域、產品的創新突破，跳脫以往傳統商業模式，開創行銷新領域。得獎廠商為美商賀寶芙股份有限公司、冠軍國際生醫股份有限公司 。

傑出健康生技品牌獎：近年來在業界具有競爭力及商業發展規模化潛力的優質中小企業，開創產業更多元化、更豐富的產品面向。得獎廠商為凱笠恩國際有限公司/可妮絲KANIS、安那每一天股份有限公司/ANNAEVERYDAY、亞鋐生醫國際有限公司/台日優活 。

品牌服務口碑獎：從品牌特色、產品安全、銷售模式、售後服務等，開創業界潮流趨勢與並具有專業指標性的品牌團隊。得獎廠商為新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司。

卓越品質獎-生技健康類別：嚴選在業界具代表性的廠商，綜觀企業業績成長值、通路布局全球化、及產業未來發展性等三大方向。得獎廠商為新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司/鮮．魚油、麗鑫生技股份有限公司/HÉNA SECRET酵母胜肽蕾夢TEA、森呼吸生醫科技有限公司/Ages 燕窩胜肽膠原蛋白、凱笠恩國際有限公司/可妮絲SPP超動力軟膠囊、仁朋有限公司/靚眸葉黃素ＱＱ果凍、唯樂生物科技有限公司/虎奶菇養氣飲。

卓越品質獎-生技美容類別：根據品牌研發原物料的選擇、商品品質控管、新產品的開發研究、與行銷通路多元化等四大方向評比。得獎廠商為珺帆國際企業有限公司/良顏膠原蛋白胜肽、森呼吸生醫科技有限公司/森挪威CEDAR沐浴-雪松調、妍紘生技有限公司/Rosy 漾妍飲、仁朋有限公司/彈力UP膠原蛋白果凍PLUS、禾顥生技有限公司/ALLSO纖盈膠囊、牟本生技有限公司/NK粉波錠、蕭蒂瑄生技有限公司/Dixuan H 精華奇肌身體乳-超美白、冠媄國際有限公司/琉璃之光胺基酸洗面乳、傾沐生技/奇蹟進化激光霜 。