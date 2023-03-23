安克生醫攜哈佛健診 超音波智慧睡眠檢測「早」回健康

告別睡眠障礙，才能擁有健康的人生。安克生醫積極布局睡眠健檢領域，此次響應3月17日世界睡眠日，攜手哈佛健診舉辦多場睡眠衛教講座，同時提供睡眠呼吸中止症檢測體驗，幫助多名民眾揪出罹患睡眠呼吸中止症，透過早期發現，即時找回生活好品質。

響應317世界睡眠日，哈佛健診舉辦睡眠衛教講座，並提供睡眠呼吸中止症檢測。圖／業者提供

今年世界睡眠日的主題定為「睡眠對健康至關重要」，強調好的睡眠品質就像健康飲食、運動健身一樣，對於個人身心靈至關重要。哈佛健診睡眠特色門診黃昭勳醫師表示，全台近百萬人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAs），診斷盛行率卻僅0.49%，主因包括病識感不足，以及傳統檢測的可近性低。

打鼾是OSAs一大病徵，尤其是鼾一鼾卻突然沒聲音「彷彿斷氣」，極高機率為罹患OSAs，統計卻指出，77%打鼾患者不確定自己有沒有打鼾，23%患者甚至堅信自己不會打鼾，黃昭勳醫師呼籲家人或枕邊人，若發現對方有打鼾、斷氣等情形，務必儘早帶往就醫，他進一步指出，傳統睡眠檢測常要等候3~6個月以上，加上需住院、身上貼線睡一晚，加上後續的報告分析、選擇處置方式，都還需要再次等候，降低不少人檢測意願。

追求檢測可近性，現有15分鐘可完成風險評估的超音波智慧睡眠檢測，安克生醫李伊俐總經理說，該項超音波上呼吸道檢測醫材已通過美國FDA和台灣TFDA核准，打破睡眠檢測難以在健檢執行的框架，協助醫師當天完成風險評估、報告分析與後續治療處置，有助於提高檢測意願，及早發現及早治療，守護民眾健康。

響應世界睡眠日，哈佛健診於3月10日與31日，陸續舉辦兩場衛教講座，深度解說睡眠相關醫學議題，並提供睡眠呼吸中止症檢測體驗；3月10日的講座當中，共有23人(7男、16女)完成體驗，多人被發現屬於中重度OSAs，女性患者年齡多為更年期後，重度OSAs患者的BMI值則是全數超標。黃昭勳醫師提醒，男性、肥胖、喝酒、吸菸、大於50歲、更年期女性，都是OSAs的高風險族群。超音波智慧睡眠檢測: https://www.fubonhealth.com/zh-tw/news/detailpage?ID=39&newsCategoryType=0#gsc.tab=0