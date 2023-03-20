台灣外科醫學會年會盛大 與會人數創新高

台灣外科醫學會112年度外科聯合學術演講會3月18、19日於高雄醫學大學盛大舉行，邀請許多國內外頂尖權威進行大會貴賓演講、特別演講，加上國內26個合辦學會重量級醫師加入共舉辦逾700場講堂發表極其精彩，2天共有高達6,735人報到，創下台灣外科醫學會自民國56年創立以來歷屆年會與會人數新高。

台灣外科醫學會理事長侯明鋒指出，睽違22年，第28屆年會重返高醫大，由高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院主辦。這次年會成功，報到與會人數創新高，也要特別感謝高雄醫學大學董事長陳建志、董事會、校長楊俊毓及附設中和紀念醫院院長鍾飲文的大力支持。

台灣外科醫學會理事長侯明鋒（右二）、年會事務委員會主委郭耀仁（左一）、前理事長張金堅（左二）、台灣外科醫學會秘書長劉滄柏（右一）。圖／滙集國際提供

侯明鋒表示，面對全球醫學跨科學習、跨域整合的發展趨勢，今年年會特別深入探討智慧醫療、再生醫療、精準醫療、高齡治癌與新式療法，及AI人工智慧最新醫療應用等發展。今年的一大特色是非常難得邀請到烏克蘭Kazonov Pavlo、美國Professor Mark Bowyer等專家，從烏俄戰爭實戰經驗中探討「戰傷救治處理」議題。

台灣外科醫學會年會晚宴3月18日晚上於高雄萬豪酒店席開20桌賓主盡歡，理事長與團隊大合照。圖／滙集國際提供

台灣外科醫學會年會事務委員會主委郭耀仁表示，這次聯合學術演講會發表的學術論文超過1000篇，更邀請到美國外科學術學會（AAS）交換教授Dr. Mehul V. Raval、健保署署長石崇良、中央研究院院士魏福全（年度終身成就獎）、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆、新光醫院行政副院長洪子仁、林口長庚醫院整形外科教授莊垂慶（最佳研究論文獎）、高雄醫學大學助理教授蔡政宇（青年醫師研究獎）等國內外權威專家，舉行大會貴賓演講，非常難得精彩。

年會事務委員會主委郭耀仁（右三）頒發感謝獎狀給贊助廠商香港商吉立亞醫藥有限公司代表蔡宗祐（左二）。圖／滙集國際提供





因年會事務委員會及秘書團隊籌備用心，議程非常精彩，第1天報到就非常踴躍達5,199人，是歷屆第1天報到最踴躍的1次，加計第2天合計總共有6,735人報到，其中會員報到人數也達6,032人。這次知名國內外醫療廠商積極參展，現場展示最新產品，與現場數千位醫師專家交流熱絡。

112年度外科聯合學術演講會由台灣外科醫學會主辦，26個學會及財團法人高天成教育學術基金會合辦，2天總計有6,735位報到、會員報到數也達6,032人，係台灣外科醫學會歷屆年會有史以來的新高，此規模也堪稱這幾年全球疫情期間舉辦超級盛大的國際級醫學年會活動。