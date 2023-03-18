亞洲媒體大亨陳佑昌讚揚馬偕『蔡家騏』醫師精英團隊 仁醫仁術

亞洲媒體大亨陳佑昌董事長日前因特殊急症，緊急透過馬偕紀念醫院外科11F『蔡家騏』醫師精英團隊，歷經兩次手術，並由蔡醫師偕同淡水馬偕陳建勳共同會診，順利完成開刀手術，術後更得到良善照護，為此，陳佑昌董事長特別感謝馬偕外科11F醫療團隊的服務，更讚賞馬偕團隊「仁醫仁術」！目前已𨍭於9F外科醫療團隊，相信很快能辦理出院。

陳佑昌董事長從3/10日晚緊急第一次開刀房以「引流」手術救治，手術後回到病房據陳佑昌董事長表示他腹部積水已經好很多，同時肚子也清空舒暢很多，本以為病況好轉但不久後發現肚子右側出現深綠色汁，蔡醫師又緊急16日周四下午於肚臍下方刀清潔腸子爛尾炎共又進行6小時手術，手術進行一半時考量腸道器官較為複雜，所以蔡醫師胸懷廣大借調淡水馬偕陳建勳詳細檢視後不建議剪指這段腸，平安完成手術，且術後復原狀況良好。 整個過程驚險萬分卻也是病患的福音。

聯動媒體自1992年成立於台北，傳媒集團已深耕台灣32年，2006年著陸於上海並於提供客戶方持續升級的全媒體行銷服務，隨著2006年登陸於上海並於2014、2015年間快速拓展北京、重慶、福建等服務據點，啟動「遍地開花計畫」並擴大上海據點營運規模，2018年在陳佑昌董事長快速布局及穩健經營下，聯動傳媒已成為亞洲十大最具影響力傳媒集團。

陳佑昌董事長表示，東南亞國家發展已被視為下一個經濟藍海，且擁有超過14億華人的人口利多，在未來集團發展趨勢中，將更放眼東協大華人市場，布局投資新加坡、吉隆坡、雅加達等潛力城市，持續加大新事業板塊，作大華人廣告服務市場°