陞醫愛奇芙生化脈衝外泌體 醫美化妝品的明日之星

國內再生醫療的新尖兵陞醫生技公司，在15日舉辦的春季產品發布會上公開該公司的外泌體產品 ”ExoGioV愛奇芙” 的市場及技術獨特性，以及如何合法合規的應用外泌體在醫美及化粧產品開發，吸引眾多國內醫美診所通路及化粧品牌相關業者與會，共同關注探討2023年最熱的再生醫學話題”外泌體”美容商機。

發布會率先由台灣生物產業協會理事長暨財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳博士為活動進行致詞，吳理事長表示，再生醫學是近年來台灣生技產業的發展重點之一，現在已從細胞治療的時代前進到外泌體技術發展時代，外泌體的研究幾年來在全球醫學研究領域大放光彩，國際臨床研究數量超過200多件，外泌體除了做為臨床診斷試劑、藥物載體或再生醫藥研究外，作為醫美化粧保養品的應用也是一個很好的發展策略，國內相關法人、企業、學研單位成立外泌體聯盟，在這個重要的新興領域共同努力。

陞醫生技董事長謝儒生博士以「次世代基因定序(NGS)揭露愛奇芙生化脈衝外泌體在皮膚美容修護及生髮應用的神奇奧秘」為題，凸顯出陞醫外泌體的技術特點有別於國內外外泌體護膚產品，愛奇芙憑藉著自家研發的外泌體生化脈衝專利技術，是專注在皮膚美容生髮研究應用的功效性引導型外泌體，並和三總國防醫學院合作進行IRB人體細胞功效測試研究，其在皮膚應用的幾個關鍵指標數據都非常突出，功效可達一般外泌體的數十倍，此結果已和三總共同發表於國際學術期刊International Journal of Molecular Sciences上。

前三總皮膚科主任趙昭明醫師、現任趙昭明皮膚專科診所院長透過專題演講分享如何在醫美化妝品中合法合規使用外泌體，並闡述衛福部於民國108年第1081601760號公告「化妝品禁止使用成分表」規定不得使用人類來源的細胞、組織及其產物，添加於化妝品中。為避免傳播庫賈氏病、人類海綿狀腦病和病毒性疾病等影響人體健康之潛在風險，除了我國，歐盟、東協及中國皆規定源自人類組織、細胞及其衍生物皆列為化粧品禁止使用成分。

趙昭明醫師（左）分享如何在醫美化妝品中合法合規使用外泌體。右為陞醫生技董事長謝儒生博士。圖／業者提供

趙昭明指出，外泌體若要合法合規的產品應用，第一個就是非人類細胞來源，第二個就是取得INCI，才能合法合規的開發成產品來進行使用，再來就是評估功效研究及實際臨床應用效果。愛奇芙就是一個符合這樣標準的外泌體產品。

陞醫生技會中也邀請多位產品使用者，包括律師及藥師等分享產品使用經驗及成果，整場發布會讓與會聽眾了解到外泌體的神奇奧秘，及愛奇芙生化脈衝外泌體的獨特性及未來商機。

外泌體產品 ”ExoGioV愛奇芙”發布會，吸引眾多國內醫美診所通路及化粧品牌相關業者關注”外泌體”美容商機。圖／業者提供

陞醫愛奇芙是國內第一個以非人類細胞來源的外泌體并取得國際化粧品原料認證INCI的產品，陞醫公司以符合台灣和大多數國際化妝品法规的化妝品原料愛奇芙，可供醫美、美容SPA和護膚及毛髮強健產品使用，進軍國際美容市場，陞醫公司董事長謝儒生博士期許未來能讓國內外更多化妝品牌商及醫美專業通路能深入了解「愛奇芙」的各項應用，讓愛奇芙給全球帶來全新的”美麗賦活”。也深信愛奇芙有別於全球的外泌體商產品，憑藉技術的獨特性及其合法合規特點，有機會成為全球醫美化妝品的明日之星，搶佔全球百億美容商機。產品訊息可上網查詢:https://ambiotech.asia