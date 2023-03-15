「SPORTS EVERYWHERE X健康新生活」成果亮眼

愛健康，就要動起來！隨處都是我的健身中心。隨著時代的進步，科技結合運動創造出許多不同型態的應用，就算宅在家，手機也能化身健身教練，帶著民眾一起動滋動，或是即時監測運動心律及血壓，量身打造專屬個人的運動計畫。財團法人中衛發展中心協助衛生福利部國民健康署攜手國科會、數位發展部及10個地方縣市一同辦理「111年運動科技應用與產業發展成果發表會」，進行運動科技推廣場域驗證的經驗分享，並提供現場互動體驗，將運動融入生活。

打造運動科技新場域 養成健康新生活

根據國民健康訪問調查的結果顯示，國人每週累計中度身體活動達150分鐘的比率為52.7%。國際研究也發現，相較沒有運動習慣的人，每日步行4,400步能有效降低心血管疾病、第二型糖尿病及全死因死亡率，若增加到每日步行7,500步的效益更佳。本次發表會以「SPORTS EVERYWHERE X健康新生活」為主題，邀請行政院國家科學與技術委員會及國立臺灣師範大學廖邕教授分享運動科技發展及健康促進的應用，並搭配地方政府在地特色推動成果的學習與觀摩，增加普及性。

衛生福利部周志浩次長進行活動致詞。圖/主辦單位提供

線上與實體的客製化服務 運動不受限

國民健康署與地方縣市聯手合作，從社區、醫院及學校等不同場域切入推廣生活化運動。例如：南投縣（陳宏麟診所）陳宏麟院長表示，民眾來到診所，可以享受一條龍的服務，首先由醫師進行健康評估，確認運動項目，再由運動指導員提供客製化專業指導，藉由訓練機台紀錄運動歷程，搭配體適能前後測及營養師飲食指導，提供專業的諮詢，讓民眾安心且優質的運動。

另外，高雄市政府資訊中心黃耕津管理師分享，與新創團隊「優力勁聯」合作推動智慧城市的願景，以高雄市長青中心及運動中心為示範點，導入為期3個月的AI體感運動訓練及實際課程體驗，主要利用AI影像辨識技術，捕捉使用者骨骼點的位置，並即時提供動作姿態指導，且課程前後透過體適能檢測進行個人體能的評估，同步開發App，提供學生、上班族及長者各族群的運動課程，讓參與者在家也能隨時隨地的運動。

高雄市政府與優力勁聯合作，提供健康體感互動體驗。圖/主辦單位提供

社區學校做伙來 永續新模式

除了與診所的合作外，嘉義市與雲林縣也分別走入社區及學校，嘉義市政府衛生局陳秀玲科長提到「行動健身房」，利用小而美的優勢，在嘉義市9個聯合里辦公室及國民運動中心設置「好十肌」運動機台及「健康小站」，並於今年農曆年前在市府大廳、大潤發、家樂福等賣場巡迴，年節購置年菜雜貨，還能適度健身，掌握好「十」肌，並邀請市民組隊報名「全市肌力競賽」，不只賺到健康，還有機會獲得獎金。

雲林縣政府計畫處李明岳處長分享與雲林科技大學合作的經驗，發展「全能運動王體適能檢測」及環狀運動系統，民眾來體驗不僅可以在手機看到自己的運動歷程，還能拿到「雲林幣」，除了可以兌換雲林伴手禮外，還能到觀光工廠及休閒農場抵用，邊運動邊做公益，甚至還有阿公去做運動，還能帶禮物給孫子，一舉數得，不僅民眾獲得健康，同時還帶動產業發展，打造健康的生活環境。

跨部會攜手合作 為健康加分

國民健康署將持續與跨部會單位合作，攜手推動運動科技在地創新服務模式，期盼能將運動科技帶入全民生活中，促進國民強健體能、預防及延緩衰弱，也希望運動科技產業蓬勃發展，並提供民眾更多更有趣的運動新選擇，讓運動成為興趣與習慣，不受限於場地或時間，隨時隨地想動就動。