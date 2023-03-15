鈞生漢方新品「丹淨生活 養沁飲」正式上市

漢方保健領導品牌「鈞生漢方」(3/14)舉辦藥師感恩晚會，70多位專業藥師齊聚一堂，現場氣氛熱絡。繼去年「丹淨生活 療肺草飲」於藥局市場創下銷售佳績，鈞生漢方今年初首在電視購物台推出「丹淨生活 養沁飲」，短短的時間內，熱銷破2000組，表現相當亮眼。接續有許多民眾致電鈞生漢方客服中心詢問，並有多位藥師表達希望讓一般消費者以較接近市場的價格，在【家門口的健康顧問】，也就是鈞生的社區藥局網絡購得，鈞生於晚宴中宣布「丹淨生活 養沁飲」正式上市。

超過150位專家和業界先進參與鈞生2023藥師感恩晚宴。圖/鈞生漢方提供

「丹淨生活 養沁飲」以46種珍貴草本配方的黃金比例，其主要成分由鈞生與多間研究機構完成實驗，經過SGS功效分析，每一包均含等量豐富的總類黃酮、總多糖體、總多酚，以及總皂苷。適應族群為：電子業、一般上班族，企業主，年齡介於35-55歲。

「丹淨生活 養沁飲」是鈞生嚴選原材、用心研發的新產品。圖/鈞生漢方提供

鈞生漢方連續7年於世界保健食品大賞MONDE SELETION獲得金獎榮耀，是台灣獲得最多藥師推薦的漢方水劑保健品牌。鈞生漢方創辦人趙國鈞表示：鈞生傳承漢方五千年的養生文化，是全台唯一引進韓國漢方草本原料的保健品牌。繼2022年推出【丹淨生活】系列的療肺草飲，陸續在超過150家社區藥局通路熱銷。許多藥師認為療肺草的回購率非常高，適合各族群做為日常保健之用，多數顧客購入自用後，也都推薦給親朋好友。「丹淨生活 養沁飲」是鈞生嚴選原材、用心研發的新產品。「丹淨生活 養沁飲」10入裝售價約1280元，獨家藥局嘗鮮優惠價格999元，即日起全台150間協力藥局均有販售。