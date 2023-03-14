生殖醫學專家解析 有子宮肌瘤也可以成功懷孕

藝人Selina（任家萱）近期傳出懷孕喜訊，在41歲自然受孕，目前已懷孕12週，Selina開心表示，這是自己人生中遇到非常不可思議且美好的事，她表示會選擇在313公開是有原因，因為313是四年前她愛犬Pinky過世的日子。許多粉絲也紛紛在網路留言送上祝福。Selina在《迎任而解》節目中分享，在去年檢查出子宮長了4顆肌瘤，其中一顆有4公分大，所幸醫師表示肌瘤位置並不會影響到寶寶。

對此台灣生殖醫學權威華育生殖醫學中心 徐明義院長表示，非常恭喜Selina懷孕，同時也為有子宮肌瘤的女性患者們加油打氣。徐明義院長分享，子宮被喻為女性的第二顆心臟，少了這顆心臟即會帶給女性許多的影響，當然最大的即是失去生育的能力。子宮最常見的婦科疾病有 子宮肌瘤 、子宮內膜異位 、 子宮頸癌 、卵巢腫瘤等。

子宮肌瘤的發生原因有各種的可能？目前推測則是與遺傳及女性荷爾蒙有關，子宮肌瘤是長在子宮壁的肌肉瘤，大多是良性腫瘤，雖然對人體的影響不像一般癌症會轉移到全身，但是還是會間接影響到附近的泌尿系統和消化道，常見的症狀為生理期的異常，例如經痛、經血較多、生理期來的時間較久等問題，也會有頻尿、便秘或下腹部疼痛的現象，是女性經常煩惱的病狀！

徐明義院長強調，子宮是胎兒著床安身立命之所，肌瘤的位置與大小，對於著床有極大的影響，子宮肌瘤若生長在肌肉層外面，則對受孕影響較小，但若是長在子宮內膜底層位置，則對胚胎著床有較大的影響，但目前在做試管嬰兒技術時，則有方法來選擇較好的子宮環境來讓胎兒著床，降低肌瘤對胎兒著床的影響力。而現代的女性隨著年齡的增長，罹患子宮肌瘤的機會也大幅增加，在生育年齡中的女性，大概會有2 成左右的發生率，而在更年期前期的女性族群中，發生肌瘤的機率則有明顯上升的趨勢，女性朋友們可不得掉以輕心！

肌瘤並不會因為切除後就一勞永逸而不再增生，因為切除肌瘤後的傷口容易造成沾黏，所以需要依據患者個人的身體狀況及各種考量，來判斷治療方式，並不是以切除為唯一考量，在更年期之後，有部分女性的子宮肌瘤，會因為女性賀爾蒙的降低，而會使得肌瘤逐漸萎縮變小，修復子宮機能或緩解不適症狀，也是一種選項！但肌瘤若大於 4 公分，可以考慮切除，若小於 4 公分，則不一定要動切除手術的！子宮肌瘤是否手術，主要還是以臨床症狀來決定！

有些子宮肌瘤是「無症狀」的，有時這些症狀和其他疾病的病癥會有所重疊，很容易混淆，但假如有嚴重的生理痛、月經量過多，伴隨著貧血、血液循環不良等情形，這都是妳的子宮在跟你說話示警，千萬不要等到已經痛苦不堪後才尋求幫助，延誤了治療時機！