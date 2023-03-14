「Lm益生菌」榮獲國家新創獎肯定

台灣是世界聞名的「洗腎王國」，每十位民眾就有一位已經罹患慢性腎臟病，健保署公布之洗腎人口數已超過9萬人，健保支出更超過500億元。慢性腎臟病的罹病率每年節節升高，卻一直無法有效預防及治療，然而這項棘手的健康議題近期出現了曙光，台灣大學動物科學技術學系教授陳明汝帶領團隊開發「Lm益生菌」，可降低腎臟功能血液中尿素氮及肌酸酐指數，並有效延緩腎功能惡化，先前更榮獲第19屆國家新創獎的殊榮，可做為預防或輔助治療慢性腎臟病的保健食品，幫助患者免受腎病之苦。

研究益生菌領域20多年的陳明汝表示，慢性腎臟病和腸道微生物系統息息相關，由於腸道菌相失衡、壞菌數大幅提升、衍生尿毒素前驅物質包括吲哚及對甲酚，這些前驅物質會吸附於腸道黏膜並經由血液傳送至肝臟，形成硫酸吲哚酚及對硫甲酚等「尿毒素」，這些尿毒素即使進行血液透析也難以完全排除體外，不只會引發自由基增加腎臟氧化壓力、誘發器官慢性發炎造成腎臟及心血管等疾病，是加劇腎功能傷害的箇中關鍵。此外，腸道菌相失衡也會破壞結腸上皮細胞造成「腸漏症」，讓壞菌及毒素更有機會竄進體內，因此若藉由益生菌改善腸道環境，減少尿毒素前驅物含量，就有機會免於走向末期腎臟病的洗腎之路。

針對第三期腎臟病患者進行臨床試驗。圖/業者提供

益生菌種類相當多元，並不是每一種益生菌菌株都有效，陳明汝說，我們設計了一個益生菌篩選平台，從80種候選益生菌中精挑2支菌株，發現可以成功使尿毒素前驅物減少，並發展成Lm益生菌，之後再進入動物實驗和人體試驗的階段，藉此證實Lm益生菌可降低體內尿毒產生。針對動物實驗，結果顯示高達7成貓的腎功能指數下降，腎絲球過濾率也顯著提升，剩下3成的貓雖然沒有出現明顯效果，但腎功能也沒有持續惡化。

團隊與台大醫學系教授吳造中醫師合作進行人體試驗，針對180名第三期腎臟病患者進行臨床試驗，初步發現與動物試驗結果相似，陳明汝補充，目前相關人體臨床試驗仍在進行中，預計今年5月可以完成。