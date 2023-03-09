衡昱電商聯手國家級藥技中心 搶占全球大健康市場

全球對於外泌體的運用已開創全新紀元，挾帶台灣外泌體領先全球技術及國家級藥技中心光環，獨家技術研發的商品在引頸企盼下由衡昱電商跨刀助長全球同步上市，在台灣獲得一致好評，甫銷售即供不應求。

由台灣外泌體委託堪稱國家級藥技中心的財團法人醫藥工業技術發展中心研發團隊研製，因擁有充足經驗及高度研發產品實力，台灣外泌體董事長陳振興表示，台灣外泌體研究技術領先全球，已獲得國際高度肯定，此獨家技術預計於今年第一季進行公開發表且提前上市。

財團法人醫藥工業技術發展中心江秉倫博士(左)、台灣外泌體首席科學家莊銀清教授(右)。圖／台灣外泌體提供

陳振興參與外泌體技術應用研發計畫，並著有暢銷書《神奇的外泌體》一書，他指出，近年來伴隨著高齡引發的肌少症正逐漸年輕化，除了對個人健康長期產生影響外，也對家庭和社會造成沉重負擔。受疫情影響，宅家時間增加，受限於活動空間久躺久坐，運動量大多不足，許多人發現行動力驟然銳減，下肢功能減退，連爬樓梯都倍感吃力，甚至因為行動受限，罹患憂鬱症的人口也有上升趨勢。

2025年即將迎來超高齡世代，面對人口老化問題日趨嚴重問題，「健康餘命」與「抗衰老」已儼然成為現今人們關注的話題。由衡昱獨家攻占全球市場一上市佳評如潮，強大整合線上線下虛實全通路優勢，串聯各大知名熱銷平台電視購物、電商平台及大樹藥局等，並有超人氣網紅群不定時直播閃賣，聯合推出「肌不可失」限時優惠活動。