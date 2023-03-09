第20屆全國常青田徑國際錦標賽落幕 65歲「健骨隊」參賽破大會紀錄

第20屆全國常青田徑國際錦標賽5日圓滿落幕，有許多長青選手在競賽中奮力一搏，爭取比賽最終勝利。賽事一早郭子乾親臨比賽現場，為他所率領「郭哥健骨隊」加油打氣，希望選手們到比賽的最後一刻，不管輸贏都不要放棄。

您是否有留意過身邊的長輩，因骨關節出問題就會不敢運動，導致身體越來越虛弱，最後需臥床、坐輪椅？此次郭子乾率隊的郭哥健骨隊共52人，平均年紀更達65歲，其中有許多長青選手都曾患有骨關節問題，但都克服關節病痛問題而勇於參賽，郭哥呼籲有問題就要主動去鍛鍊，再透過好的保健品來修復，動作就會越來越進步。

健骨隊選手比賽畫面。圖／業者提供

「全國常青田徑國際錦標賽」比賽項目包羅萬象，如跳遠、鉛球、三級跳、100公尺、800公尺、5000公尺與10000公尺等，其中有87歲「噴射機阿嬤」潘秀雲參與5項競賽，更在比賽三級跳遠、200M中破大會紀錄，強健爆發力依舊不減，完全體現「活到老，動到老」的精神。榮獲佳績噴射機阿嬤除了獲得大會頒布獎牌外，也獲得郭子乾代言、大會唯一指定的補股保健品「增股密關捷挺固立」。

87歲噴射機阿嬤三級跳遠。圖／業者提供

郭子乾代言的商品，不僅榮獲「全國常青田徑國際錦標賽大會」指定保健營養品，他表示，此次率隊參與比賽是為了拋磚引玉，期盼能幫助長輩們重新找回過去運動信心，希望他們能發揮好的行動力繼續向前衝，也傳達大會「要活就要動，全民動起來」的理念，期待每一位長者不小看年紀，只要平時做好保養，能站、能走、能跑、能參賽都不是問題。

噴射機阿嬤65歲才開始鍛鍊身體，如今能獲獎且破大會紀錄，相信每位年長者只要不放棄運動，人人都可以是噴射機阿嬤的對手。郭子乾強調，長時間靠「增股密關捷挺固立」保養，無論是跑步、走路或攀岩、朔溪等強度大的運動也都較輕鬆。面對未來，郭子乾期許自己有好的體力與筋骨才能繼續站在台上表演，期待未來看到郭哥更多更精湛的演出。