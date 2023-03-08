HBL決賽 威德設單場MVP 加碼抽好禮

111學年度HBL決賽即將於3/11、3/12在台北小巨蛋登場。體育署副署長洪志昌、高中體總胡劍峯會長、各校代表、WEIDER 威德亞洲執行副總 Maria Chen 皆出席3/6在台北花園酒店的決賽記者會。

HBL最大贊助商威德 《威德眾星獎助計畫》三年贊助1700萬

威德與高中體育總會共同籌辦《威德眾星獎助計畫》提供獎學金，鼓勵HBL球員多元學習，擁抱更多人生的可能。今年《威德眾星獎助計畫》加碼贊助HVL 200萬元，三年累計 1700萬元，預估共有 348位 同學受惠。

威德亞洲執行副總 Maria Chen 表示：「未來威德將投入更多支持台灣運動產業及體育活動，期待更多人關注運動賽事，擁有健康的生活方式，也更多了解威德的品牌理念。」

HBL決賽威德單場MVP 鼓勵球員追求關鍵表現

決賽記者會現場，威德單場MVP贈獎儀式由威德亞洲執行副總 Maria Chen 上台與高中體總胡劍峯會長合影。今年威德單場MVP，每位可獲得威德MVP帽、六千元獎金，及價值近五千元的威德保健食品。

Maria Chen表示：「去年威德單場MVP，光復高中陳將双在冠軍賽最後1.9秒投關鍵絕殺球。威德單場MVP，意在肯定球員突破自己的極限，於比賽高壓之下發揮關鍵領導角色與運動家精神，帶領球隊爭取勝利榮耀。」

HBL決賽記者會現場 Maria Chen為球員加油打氣（右至左：陽明高中李台英教練、江子柔、Maria Chen、張聿嵐、游欣樺、廖家綺、鄭莉萱）。圖／WEIDER威德亞洲提供

記者會現場威德贈送「威德金歡喜禮盒」給教練及球員，內含「威德全效乳酸菌」以及「威德益口酵益生菌」。期許球隊在面對辛苦訓練及比賽高壓時不忘補充營養，增強保護力。

Maria Chen最後也跟決賽隊伍打氣喊話：「好好享受一生只有一次的The HBL moment，未來也帶著這個運動家精神，勇敢在各個領域飛翔！期待你們每位在決賽中的表現，威德等你的好球！」