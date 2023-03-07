優安互聯喚醒長輩愛自己的心

照護產業Airbnb 串連居養服務，構建智慧照護聯防機制

獨居的張老先生在寂寞中，嚥下最後一口氣，子女不在身邊的孤獨遺世場景不斷上演。根據統計，在台灣，高齡獨居者高達100萬人，我們正面臨老化、獨居的嚴峻考驗，但台灣照護人力早已跟不上變老速度，因此，如何讓科技走入家庭、補足照護缺口，值得我們進省思。

全球老化速度時鐘快轉，造成臺灣人口分布，面臨「愈來愈老」的情況。根據巿場統計，2006年台灣65歲以上的老年人口占總人口數的9.94％，約達226萬人，預計在2026年將超過20％，而獨居家庭高達130萬，台灣進入「高齡化」。獨居趨勢難逆轉，另據衛福部統計，台灣老人死亡前，有高達 7.3 年的卧病時間，面對這數據令人怵目驚心，如何延緩老化是當今急於解決的社會問題。

整合高齡照護產業資源 達到健康安老目標

在漫長的照顧歲月裡，嚴重侵襲社會各項資源，雖然政府積極推動長照服務與人力培訓，但照護人力始終無法支撐這麼高的照護需求。台灣數位健康最大品牌永悅健康看到居高不下的照護缺口，於去年轉投資成立優安互連，希望整合高齡照護產業資源，構建智慧照護聯防機制來解決社區長輩居家安全問題，達到健康安老的目標。

優安互連應用穿戴式裝置、偵測長輩跌倒、並提供意外事件緊急協助。圖／業者提供

優安互連執行長吳虹宜分析，台灣高齡者扣除卧病在床需長期照護外，其實還有高達57萬的人口尚能獨居且自主行動，這些人口正是優安互連瑣定服務對象，產品初期提供意外事件緊急協助、生理量測慢病數據管理等訂閱服務，並透過奬勵機制來刺激長輩重視自己的健康主動願意量測，第三季將會推出連結跨專業服務團隊來改善長輩健康問題，逐步整合各項復能(賦能)照護資源。

例如檢測專注力、記憶力、肌耐力、吞嚥等相關因老化造成的功能衰退，可透過遊戲進行記憶、口腔、肌力等訓練來進行居家復能與延緩失智等。隨著各類課程不斷推出上架，長輩在家就可以自我訓練，累積健康數據(紀錄)，提供醫療照護單位參考，提供連續性照護。

透過健康連絡簿，將生理數據記錄在雲端。圖／業者提供

吳虹宜表示，這些生活尚能自主的長者，最擔心就是意外的發生。優安互連要打造正是讓長者能安居家中，照顧者不必24小在身邊，優安互連背後連結龐大的居服單位支援人力，透過線上偵測，線下支援之合作方式打造區域聯防機制，協助子女共同守護長輩安全及健康。

以平台優勢 目標成為照護產業AirBnb

優安互連推動的是「以人為本、科技為輔」的持續性照顧整合方案，打破科技當照護主角的思惟，吳虹宜強調，「持續性照顧」是二個動詞，把監測交給科技、照顧交給居服人員，唯有如此，整個居服支援體系的服務才能發揮連續性照顧成效，子女也不必因為照顧而犧牲工作，才是真正為巿場接受的解決方案。 吳虹宜表示，雖然「科技照護」在長照產業裡發展很多年，但進入後疫情時代，才開始進入應用元年，加上高齡少子化趨勢，科技已融入照護體系正式落地巿場，在此趨勢下，優安互連的以平台優勢，目標成為照護產業AirBnb。吳虹宜也強調，「優安互連銷售的不是產品、是有温度可落地的服務」。

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