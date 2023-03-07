林口長庚榮獲2022年度HIMSS數位醫療指標(DHI)全球第二名暨台灣第一名的智慧醫院

台灣醫院再獲國際評選肯定!林口長庚醫院參加著名的美國「醫療資訊暨管理系統協會」（HIMSS）之「數位醫療指標」（Digital Health Indicator, DHI）評鑑，以積極運用資訊科技，有效提升醫療相關工作效能、促進病人安全，獲得HIMSS委員高度評價，四大評鑑範疇幾近滿分，榮獲全球第二名暨台灣第一名之殊榮。

本(3)月25日舉辦的台灣地區HIMSS高峰會，主辦單位除已邀請長庚醫院行政中心潘延健總執行長分享醫院進行DHI評鑑之經驗外，林口長庚醫院也將於今年4月16日由溫明賢副院長率領10人團隊至芝加哥參加HIMSS全球年會，親自領取HIMSS 全球第二名之獎項。長庚醫院表示，今年度預計將再進行EMRAM (電子病歷)第七級續評及INFRAM(基礎設施)第六及第七級評鑑，屆時也會在年會中與全球各先進醫院交流資訊建置經驗。

長庚決策委員會主任委員程文俊對林口長庚醫院獲此殊榮感到欣慰，他感謝所有同仁致力於各項智慧醫療之推展，並期勉體系各院區同仁繼續追求卓越，成為國際智慧醫療的標竿。

HIMSS 為美國醫療資訊與管理系統學會簡稱，建於1961 年，總部位於美國芝加哥，是一家全球性非營利性組織，成立宗旨在通過資訊技術提高醫療水準。其「數位醫療指標」評鑑，包含「資訊交互運作能力」、「以人為本的健康照護」、「預測性分析力」、「治理和勞動力」四大範疇，以評價全球醫療機構的智慧化程度。

林口長庚醫院本次參加2022年度HIMSS 數位醫療指標(DHI)，是與行政中心機能部組成HIMSS評鑑推動團隊，由院長陳建宗擔任總召集人，院區管理部及行政中心醫管部等單位針對各評鑑範疇進行相互合作，充分展現智慧化程度，使醫院在DHI的每個面向都取得了很高的分數，總分為349/400。僅次於韓國Samsung Medical Center，第三名為台灣的中國醫藥大學附設醫院。

陳建宗院長表示，參加HIMSS DHI評鑑是為了確定醫院目前的資訊科技(IT)系統是否在醫院運營、改善醫療品質和病人安全方面取得了全面的效益。這項評估可以反映出是否能提高醫療服務的品質和效率，並通過系統的創新和改革，引導醫院全體員工參與品質和安全內部化，並且有助於確保〝醫療資訊化與國際標準接軌〞。

林口長庚醫院本次榮獲DHI殊榮，其「高度結構化的檔案與醫療記錄」實現了「先進和有效」的臨床決策支援和研究資料收集，並能夠將其系統與健保醫療資訊雲端查詢系統整合，受到評鑑委員一致讚揚。在分析工具的使用和品質管理上，也擁有「非常全面性」的儀表板，包括24個臨床監控和4個管理儀表板，追蹤400多項指標，能夠支援對臨床業務和病人的即時監控。此外，還成功採用了共用決策過程，在數位工具、技術和醫院護理團隊的支持下，醫院提供自我健康管理工具，如健康護理車、應用程式等，讓患者能夠管理自己的健康和保健資訊。

林口長庚自1978年成立以來，一直走在台灣醫院技術轉型的前列，率先引入了電腦管理系統，走向無紙化醫療。2017年開始進行IT重組，以促進智慧醫療，並列有五個主要目標：醫療品質、病人安全、創新服務、平臺整合和流程簡化，建立結構化的醫療記錄與人工智慧中心，並實施遠距醫療。2019年，成為台灣第一家達到HIMSS電子病歷採用模式（EMRAM）最高階段的醫院；目前預計將重新認證HIMSS EMRAM第七階段，目標在2024年前取得。