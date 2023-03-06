台肥集團台海生技 榮獲「伯克利國際水品競賽」雙金一銀獎項

2023年全世界最好的飲用水是「台肥集團．台灣海洋深層水公司」（以下簡稱台海生技）的產品。世界上最負盛名的伯克利國際水品品鑑大賽(Berkeley Springs International Water Tasting)是全球規模最大、歷史最悠久，最具權威的飲用水評選比賽，號稱為「水品界的奧斯卡」及「水品界的奧林匹克」。

海洋深層水充滿礦物質微量元素，讓你元氣輕鬆喝。圖／台肥提供

台海生技首次參加2023年第33屆「伯克利全球水品競賽」，一舉包辦雙金一銀，主持人連聲讚道：「太神奇！太神奇了！」。9 位專業評審嚴謹評鑑視覺、氣味、味道、口感、餘味等各項目後，台海生技的「100％海洋深層水」及 「深命力」含鹼性元素的海洋深層水併列金牌，負責代工的產品「ATOMY 艾多美100％海洋深層水」也榮獲銀牌。競賽主持人多次唸到台灣、台肥集團、台灣海洋深層水公司、花蓮等文字，著實令人感動，來自台灣花蓮優質的海洋深層水瞬間躍上國際舞台，成為新台灣之光。

坐落於花蓮台肥園區內的台海生技海洋深層水製造廠。圖／台肥提供

伯克利國際水品品鑑大賽每年均有來自世界各地超過一百多項的水品參與評比，晉身前三名者倍受世界關注。然而社會大眾多半花了過多的錢在買國外進口的飲用水，卻不知世界最好的水原來就在自己生長的台灣這片土地上。

2023柏克利國際水品「最佳純淨水」金牌獎項-台肥集團台海生技100%海洋深層水。圖／台肥提供

台海生技是亞洲最大的海洋深層水製造廠，抽取自台灣花蓮外海662公尺深的海洋深層水加上專利技術，生產含多種礦物質及微量元素的水品及礦物質濃縮液原料，多年來行銷歐美、東南亞等地，不僅是台灣最優質的包裝飲用水廠商，更被認證為世界級水品及海洋深層水礦物質濃縮液的優質製工廠。

2023柏克利國際水品「最佳純淨水」金牌獎項-深命力鹼性元素海洋深層水。圖／台肥提供

台海生技海洋深層水產品資訊址：https://www.taiwanyes-mall.com.tw