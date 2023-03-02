morear響應搓手護聽力 保護聽力從日常簡易開始

每年的3月3日是「世界聽力日」，PSA華科基金會邀請政府單位、聽語學會、聽力師全聯會、醫學中心耳鼻喉科醫師與包括科林助聽器及morear之產官學團體共同加入「搓手護聽力」行列。推廣日常生活中隨手可行的聽力篩檢方法，讓聽篩更加生活化。

台灣年長者失能性聽損比例高

根據PSA華科基金會2019年發布全台最大規模高齡聽力篩檢報告顯示，台灣65歲以上年長者約有40%為失能性聽損，遠超過WHO統計的33%！長庚紀念醫院耳科主治醫師吳哲民教授即指出，65歲以上長者的聽損盛行率隨年齡增加而提高，卻因為不會產生立即性的身體不適，使得聽損初期的就醫率極低。因此建議將聽力相關篩檢，納入衛生福利部國民健康署提供65歲以上民眾每年一次的成人健康檢查項目中。

除了年長者的失能性聽損，日常生活中不同的環境噪音，或過度暴露在高音量噪音下，亦存在聽力損失的高風險。隨著聽力損失的年輕化，morear致力提供更精確且舒適的音樂耳機給年輕族群，由於服貼耳型密合度高，在較大音量的環境下使用，像是在演唱會中作為監聽、捷運行駛中聆聽音樂，隔音效果提升就不需要很大的音量就可以清楚聆聽到音樂的細節，避免因為過大的音量，無形中傷害寶貴的聽力。其他客製化耳塞：防噪、舒眠以及游泳耳塞，均為提升聽力防護而研發製造！

簡易搓手快速聽力篩檢

為跟進WHO的聽力照護行動，PSA華科基金會今年33世界聽力日推出「華科搓手聽篩法」。實證顯示搓手聽篩法在背景噪音不超過55分貝的環境下，搓手指之聽力快篩方式，可使75%、40分貝以上聽損者及早被發現，不僅簡易、快速、零成本，也不受時間環境限制。第一步先移動到「安靜空間」，再比一個「手指愛心」，分別在左耳、右耳旁「搓3下」，如果任何一個耳朵沒聽見，則可能有聽力損失狀況，建議儘快安排聽力檢測！除了為自己測，也可以幫親朋好友測試！

保護聽力從日常做起

如果您是耳機的重度使用者，或是長期處在噪音環境的工作者，或是游泳愛好者，或是對聲音敏感造成睡眠困難者。Morear3D列印一系列音樂耳機和防噪、舒眠及游泳耳塞等專業客製化商品，都希望能給您聽力的最佳防護！

更多資訊請洽morear (02)8921-8098或全台合作夥伴「科林助聽器」、「聽寶助聽中心」與「濰樂聽力中心」。