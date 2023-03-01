生醫發展多管齊下 中華海洋生技積極布局

日前蔡英文總統接見「111年度傑出生技產業獎」得獎企業，榮獲「傑出生技產業金質獎」殊榮的「Hi-Q中華海洋生技」也由總經理王玉玲代表出席，並與各界先進交換心得。中華海洋自1998年成立、2008年跨足生技保健事業，積極投入「小分子褐藻醣膠」相關研究應用，憑藉深厚且多元的研發與經營實力，接連榮獲「國家品牌玉山獎」、「傑出生技產業金質獎」、「品牌金舶獎」等殊榮，營運績效、發展策略、技術創新及企業永續(ESG)皆獲肯定，如今已是國內褐藻醣膠及海洋保健之領導品牌。

總統致詞時表示，生技醫療產業是臺灣重要的戰略產業，無論在醫學研究的技術，或是數位科技的能力，都有很好的發展優勢。過去3年多的疫情，更加速國內生醫產業的發展，也讓我們在國際市場上展現實力；2021年臺灣生醫產業的營業額，突破7,000億元，創10年來的新高。總統強調，未來政府會持續投入資源，多管齊下，讓人民享受到先進的醫療服務，也要讓生技醫療產業不斷提升競爭力，成為臺灣下一個兆元產業。

王玉玲總經理表示，台灣保健食品市場規模超過仟億，但原料卻以進口為主，事實上台灣的保健品原料也具有非常深厚的實力和發展潛力，期待除了生醫製藥以外，政府也能整合保健產業，共同布局海外，相信台灣的優質原料也能成為國際市場的明日之星。

中華海洋生技除了「Hi-Q褐抑定」等明星產品，在國內市場佔有一席之地，同時也積極與美國、阿根廷、南韓、中國等頂尖學者和機構進行科研專案，將擁有多項海內外專利、榮獲MTE國際發明展金牌獎的保健原料「OliFuco®小分子褐藻醣膠」與藍色美妝原料 Fucoskin®及相關海洋健康產品，推向美國、歐洲、亞洲等國際市場。

今年Hi-Q中華海洋生技即將邁入25周年，隨著商業規模和事業體系擴大，在ESG企業永續的規劃上，也將投注更多心力和資源，堅持厚道熱忱、服務回饋的初心，朝向百年品牌邁進。