「世界聽力日」華科基金會發起搓手護聽力 倡議聽力保健納入公衛項目

2023年33世界聽力日前夕，世界衛生組織WHO發表了一項關鍵訊息指出，耳朵與聽力問題是社區中最常見的問題之一，而超過60%的聽力問題是可以在初期發現和解決的。並提出將聽力保健納入初期公共衛生服務體系的建議，預期這一整合可幫助各國達到全民健康覆蓋的目標。

華科基金會執行長林龍森籲全民共同注重聽覺健康，並邀請產官學界共同推廣華科搓手聽篩法。圖／業者提供

台灣年長者失能性聽損比例高於WHO

根據PSA華科基金會2019年發布全台最大規模高齡聽力篩檢報告顯示，台灣65歲以上年長者約有40%為失能性聽損，遠超過WHO統計的33%！為讓聽力損失更容易被察覺，進而預防因聽力產生的失智症風險（*2020年刺胳針醫學期刊一項研究結果顯示，失智症的12大風險因子中，名列第一的就是聽力受損，占8%），PSA華科基金會今年持續跟進WHO的聽力照護行動，將推出「華科搓手聽篩法」。

華科基金會聽力中心主任黃詠耀聽力師發表華科搓手聽篩法，以搓手指方式進行聽力快篩。圖／業者提供

華科基金會與聽語學會呼籲「搓手護聽力」

華科基金會黃詠耀聽力師表示，實證顯示在背景噪音不超過55分貝的環境下，搓手指之聽力快篩方式，可使75%聽損40分貝以上的長輩及早被發現，不僅簡易、快速、零成本、不受時間環境限制，也有一定準確性。為擴大實際行動效益，邀請政府單位、聽語學會、聽力師全聯會、各醫學中心耳鼻喉科醫師、科林助聽器…等產官學團體共同加入「搓手護聽力」推廣行列。

醫界呼籲：聽力篩檢應納入成人健康檢查項目

長庚紀念醫院耳科主治醫師吳哲民教授指出，65歲以上長者的聽損盛行率隨年齡增加而提高，卻因為不會產生立即性的身體不適，使得聽損初期的就醫率極低。據WHO統計未解決的聽力損失每年在全球可造成近1萬億美元的損失。這包括衛生部門成本、教育成本、生產力損失和社會成本。因此吳哲民醫師建議將聽力相關篩檢，納入衛生福利部國民健康署提供65歲以上民眾每年一次的成人健康檢查項目中。

陳博正配戴助聽器成聽力達人 加入響應搓手聽篩法行列

而在演藝圈也有不少聽損案例。小學時即遭密醫誤診而導致長期聽力損失的金鐘金馬雙金影帝陳博正，曾經有一段時間因為排斥就醫矯正聽力而被劇組誤會是耍大牌，最後因為不忍心看身邊的人因為自己的聽力問題「足艱苦」，就在家人的提議下戴上了助聽器。佩戴助聽器到現在將近十五年，每每遇到聽力退化的朋友都會以達人的身分，積極分享佩戴助聽器的好處。對於搓手護聽力，陳博正也力挺表示說，關心長輩聽力刻不容緩，希望搓手這個小動作能成為日後朋友見面時打招呼的方式之一，如果聽不見搓手的聲音，就該進一步做檢查了。