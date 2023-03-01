口罩影響嬰幼兒語言發展？兒童神經科醫：鼓勵家長嘗試3T溝通技巧

新型冠狀病毒在全世界傳播已經滿三週年，睽違800多天！中央流行疫情指揮中心宣布自2月20日起，第二階段口罩鬆綁措施，放寬室內戴口罩規定，除了部分場域仍有限制，其餘室內將不再強制戴口罩，逐步回歸疫情前的正常生活。兩年多來與口罩形影不離，不免讓家長擔心學齡前的孩子與同儕和大人溝通都隔著口罩，是否會影響語言發展？東元綜合醫院兒童神經內科郭憶霆醫師對此提出文獻回顧與見解。

兒童神經內科郭憶霆醫師表示，臨床上並沒有太多家長擔心口罩對嬰兒語言學習的影響，但爬梳國際研究發現來看，親密關係的強連結，恐怕才是影響嬰兒學習的主因。2022年一篇刊登在JAMA Network Open期刊的系統性回顧和綜合分析，以篩檢量表方式評估在2020年1月到2021年1月之間的兩萬名嬰兒的各項發展。結果發現在粗大動作、精細動作、個人與社會互動技巧方面，疫情前後兩組的分數並沒有顯著差異；然而，疫情後的世代卻有較高風險出現溝通障礙。不過，其他研究則有相反的發現，孩子的發展並沒有明顯受到負面影響，因為防疫措施，使主要照顧者有更多的時間陪伴，與手足之間的互動也增加了。

嬰幼兒階段的孩子對於疫情的影響，比我們想得更有彈性和適應性

有兩篇研究探討戴口罩對於嬰兒學習的影響，Sperber學者發覺美國的嬰兒在語言技巧及社會情緒發展並沒有受到口罩的影響；Wermelinger學者也提出瑞士的嬰兒在疫情前後的眼神追蹤行為並沒有差別。今年的研究也陸續指出「戴口罩不會影響嬰兒的人臉辨識」。

哈佛大學著名嬰兒研究教授Tronick因著1975年的面無表情實驗(Still Face Experiment) 而聞名，闡釋了依附理論的相互關係。最近，他又做實驗試圖回答到底戴著口罩會不會影響親子之間的互動，答案是否定的。他發現，即便嬰兒知道爸媽戴上了口罩，他們還是會和爸媽互動，彷彿爸媽是未戴著口罩的。Tronick解釋，口罩僅阻擋了溝通的其中一個途徑，即使戴上口罩，爸媽依舊釋出“我和你緊密連結著”的訊息。

光憑這些研究就下定論恐怕還太早！事實上，臉部表情並不是唯一的情緒辨識媒介，還有其他同等重要的訊號，像是：「語調」、「眼神」和「肢體動作」等，嬰兒會探查其他的線索來理解和學習情緒，語言認知方面也是同樣的道理。而這些研究的共同點，也是最重要的，在於提醒我們關注孩子們的發展。

郭憶霆醫師也分享，在門診經常遇到語言發展遲緩的孩子來做評估，小兒神經科醫師的任務除了診斷之外，也要做病因分析。一歲九個月的洋洋是個活潑的小男生，孩子的聽力正常，但父母都是聽障人士。洋洋會用簡單的手語或是手指物來表達需求，但是還不會說任何有意義的單字。神經學檢查都正常，他也具備強烈的溝通意圖和適切的互動，評估結果是語言邊緣遲緩，主因是後天環境刺激不足。我們建議他積極療育外，也鼓勵洋洋及早就學，在父母、老師和治療師的合力幫助下，洋洋的語言能力逐漸跟上同齡的孩子。

郭醫師建議，主要照顧者可以嘗試Dana Suskind醫師主張的「3T原則」，幫助孩子學習語言更完整。透過共情關注(Tune in)專注於孩子正在關注的事物，針對那些事物多說一點(Talk more)，耐心等候孩子回應，期待可以輪流說話(Take turns)。

教導孩子認識情緒方面，可以利用圖文並茂的繪本，透過有趣的故事和畫面，引導孩子理解各種情緒。我們還可以多敘述或討論情緒(媽媽現在好開心！)；詢問孩子的心情(寶寶你也覺得快樂嗎？)；連結具體事件(媽媽看到你的笑容也感到開心)。以積極的互動、豐富的詞彙，促進他們擁有學習動機與成就感。

隨著疫情逐漸趨緩，我們也慢慢恢復疫情前的生活，不管是卸除口罩或是參加社交活動，都會讓孩子們可以更自然而然地接受各式感官刺激，豐富他們的生活經驗，很快地，我們都能看到口罩下久違的笑臉。